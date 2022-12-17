В России новых иномарок осталось всего на месяц продаж

По словам экспертов, этого количества хватит примерно на один месяц. Модели средней ценовой категории таких фирм, как Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen почти закончились.
С помощью параллельного импорта удастся ввести некоторое количество автомобилей, но спрос россиян это не покроет.
«Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — комментирует текущую ситуацию председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Дефицит новых машин в следующем году может достичь миллиона единиц.
Ранее стало известно, что восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!