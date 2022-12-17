17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В России новых иномарок осталось всего на месяц продаж

На складах автодилеров к концу 2022 года осталось от 20 до 30 тыс. новых машин иностранных брендов. Об этом сообщают «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

По словам экспертов, этого количества хватит примерно на один месяц. Модели средней ценовой категории таких фирм, как Kia, Hyundai, Toyota, Renault и Volkswagen почти закончились.

С помощью параллельного импорта удастся ввести некоторое количество автомобилей, но спрос россиян это не покроет.

«Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — комментирует текущую ситуацию председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Дефицит новых машин в следующем году может достичь миллиона единиц.

Ранее стало известно, что восстановление российского авторынка предсказали к 2029 году.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость