Импортозамещение. Производство «Волги» и «Победы» могут возродить в России

Как сообщил Мантуров, возобновить производство отечественных машин могут на разных площадках.

«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет, — то, что будет производиться „Москвич“… У коллег есть планы возрождения бренда „Волга“ или „Победа“ или и то, и то», — отметил глава Минпромторга.