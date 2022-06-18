Импортозамещение. Производство «Волги» и «Победы» могут возродить в России

Как сообщил Мантуров, возобновить производство отечественных машин могут на разных площадках.
«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет, — то, что будет производиться „Москвич“… У коллег есть планы возрождения бренда „Волга“ или „Победа“ или и то, и то», — отметил глава Минпромторга.
Также Мантуров высказался об уходе Renault. По его словам, такому решению поспособствовал «коллапс логистики».
Напомним, в начале июня автоконцерн Renault переименовали в «Москвич». Планируется, что на предприятии наладят выпуск авто под таким же названием — возможно, электрических.
Статистика: более 60% россиян готовы купить обновленный «Москвич».