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Автоновости

Импортозамещение. Производство «Волги» и «Победы» могут возродить в России

Выпуск автомобилей «Волга» и «Победа» хотя возродить в России, рассказал РБК глава Минпромторга Денис Мантуров.

ГАЗ-3110, "Волга".
ГАЗ-3110, "Волга".
ru.wikipedia.org, СС0

Как сообщил Мантуров, возобновить производство отечественных машин могут на разных площадках.

«Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Это, во-первых, что уже не секрет, — то, что будет производиться „Москвич“… У коллег есть планы возрождения бренда „Волга“ или „Победа“ или и то, и то», — отметил глава Минпромторга.

Также Мантуров высказался об уходе Renault. По его словам, такому решению поспособствовал «коллапс логистики».

Напомним, в начале июня автоконцерн Renault переименовали в «Москвич». Планируется, что на предприятии наладят выпуск авто под таким же названием — возможно, электрических.

Статистика: более 60% россиян готовы купить обновленный «Москвич».

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