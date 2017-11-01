"Стать как Ракшин": зачем собственник "Теплого рынка" скупает заводы в Барнауле и хочет попасть в Forbes

Как в Барнауле появился "Теплый рынок" — 20 лет назад у меня было четыре точки на барахолке (находилась на ул. Балтийской). Однажды контролировавшие рынок жулики затеяли перестановку, и мои места отдали тем, кто им отбашлял. Я был молодой, дерзкий, говорю им: "Что за {цензура}?!". А они мне: "Пошел на {цензура}, {цензура}!". Я собрал корешей-дзюдоистов, пошли с жуликами тележить. Реноме восстановили, но за места платить было стремно. Зло кипит. Думаю: как мне жуликов наказать? И решил: я ж коммерсант, должен сделать лучше! Снял помещение автобазы у крайпотребсоюза, разложил свои детали. Дал рекламу, сам ходил по стоянкам и буклеты под дворники засовывал. Назвал рынок "Теплым" в пику "холодной" барахолке. 10 сентября 1997 года пришли первые покупатели и сказали: "Да разве это рынок?". Но позже стали появляться арендаторы. Со временем вокруг открылись автосервисы, магазины и другие предприятия для автомобилистов. Многое принадлежит моим товарищам. Все знают, что я здесь иду за паровоза — прокладываю сети, ремонтирую дороги и т. д.

Для Toyota и "Тополей"

— Андрей Викторович, летом вы купили "Завод алюминиевого литья" (ЗАЛ, ранее это был цех "Алтайского моторного завода" (АМЗ). — Прим. altapress.ru). Зачем?

— Нужно же куда-то деньги вкладывать. Я ведь расту, зарабатываю. Плюс автобизнес — очень конкурентная среда, рентабельность здесь небольшая.

Завод два года был на банкротстве, но конкурсный управляющий Серей Пупков сохранил коллектив, платил зарплату. ЗАЛ поставляет сырье на минский завод колесных тягачей, которые возят наши "Тополя".

Предыдущий собственник Виктор Душаткин не сумел измениться вместе со временем. Завод построили в 1973 году, чтобы он лил алюминий на весь СССР. Он был рассчитан на производство вагона фасонного литья в день. Сейчас здесь такой объем производят за месяц. Но вы же на КамАЗе за хлебом не ездите? А Душаткин ездил, потому и разорился. Цех — 40 тыс. кв. метров, счет за свет — 1,6 млн рублей в месяц.

Сейчас мы все оборудование втискиваем в 10 тыс. кв. метров. Остальное сдадим в аренду. У меня базовое образование — по специальности "технологии машиностроения", поэтому я в принципе понимаю, что делаю, плюс есть с кем посоветоваться за заводе.

У ЗАЛ есть перспектива. Я куплю дорогое современное оборудование, буду работать на страну и на экспорт. Планирую отправлять в Японию вторичный алюминий в чушках.

Он в принципе непригоден для промышленности, но японцы научились с помощью химии его очищать и получать характеристики как у первичного алюминия. Из обработанного таким образом вторичного алюминия они потом делают запчасти для Toyota. У нас уже есть предварительная договоренность с японской стороной.

— Сколько вы намерены инвестировать в ЗАЛ?



— Пока не подсчитывал. Но я уже вошел во вкус: по соседству банкротят другой завод — чугунного литья. К нему уже приглядываюсь. А там и сам АМЗ на подходе — уже веду переговоры с его директором.

"Вкусняшки" на КХВ

— В прошлом году вы зашли на рынок сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Намерены развивать это направление?

— Государство предлагает мне взять инвестиционный кредит 200 млн рублей под 10% годовых для стройки мусороперерабатывающего завода. У меня есть такие планы, но кредит брать не стану. Попробую обойтись своими силами.

Я всю зиму занимался сортировкой мусора на арендованных площадях, но уже перебазировал этот цех на ЗАЛ — в ангар-пристройку площадью 900 кв. метров. Этого пока будет достаточно. Но в планах — построить вокруг него мусороперерабатывающий завод по классической технологии.

Как это выглядит в Европе? Есть ангар, в котором сортируют мусор. 60% (пластик, бумага, металлы) идет в переработку. 20% — это непригодные "хвосты". Их сжигают в котельной с плавающими колосниками. Генерируется тепло, его подают на теплицы. Оставшиеся 20% — "вкусняшки": арбузные корки, картофельные очистки и другие пищевые отходы. Их "хоронят" в ямах, накрывают пленкой и запускают туда калифорнийского червя. Он это ест, выделяется метан. Его улавливают и тоже пускают в котельную. В итоге через год вместо мусора после червей образуется земля, ее можно использовать в теплицах или продавать.

— Вы вложите в это 200 млн?

— Нет. Я же самоделкин. Я пообщался с производителями оборудования и понял, что часть смогу сделать сам. Думаю, в 50 млн уложусь. Окупаемость будет зависеть от цен на сырье. Пока они высокие. Думаю, проект окупится махом, за год-два, учитывая, что я буду экономить на услугах полигона ТБО.

Сейчас основной вопрос — где "хоронить" "вкусняшки"? На КХВ есть круглые сооружения из бетона. Я уже встречался с собственником. Возможно, куплю их у него и организую этот процесс там. Будем улавливать газ, кинем магистраль на моторный — там недалеко. Сделаем мощную котельную. Возможно, за год я справлюсь с этой задачей. Если не решусь купить цех чугунного литья. Тогда планы по мусоропереработке отодвинутся.

"Я зверек обучаемый"

— Вы развиваете собственную сеть СТО ZavGar. Зачем открыли по франшизе еще и Fit Service (федеральная сеть станций постгарантийного обслуживания авто. — Прим. altapress.ru)?

— Основатель этой сети уловил важную идею: за рубежом клиенты не покупают запчасти самостоятельно. А у нас до сих пор вынуждены это делать. Как за ними ехать, если машина встала? Как выбирать, чтобы не обманули? Fit Service сам предлагает запчасти и дает на них гарантию. По условиям франшизы мы должны не менее 40% деталей брать у них. Так они генерируют себе сбыт.

Fit Service интересен еще и тем, что создал уникальную базу данных. Представьте, у них 90 точек по стране, в месяц открывают три-четыре новые. Они анализируют обращения всех клиентов и выявляют серийные поломки. Под них формируются запасы запчастей. У них есть информация о том, что сломается у каждой конкретной модели к определенному пробегу или возрасту. Это уникальная информация, больше ни у кого ее нет.

— Модель, когда клиент покупает запчасти у сервиса, заработала в Барнауле?

— Да, каждый год доля таких клиентов растет на 3–5%, и сейчас она уже существенно больше половины. Сейчас я беру эти технологии и внедряю в ZavGar. Я даже закрыл один из двух Fit Service — понял, что этого хватит для изучения опыта. Я зверек обучаемый и понимаю, что ставка по франшизе будет расти. Как только она перестанет меня устраивать, я распрощаюсь с Fit Service. ZavGar — мой путь отхода. Единственное — у них очень серьезное программное обеспечение, мне оно недоступно. Но я вижу, что мне надо делать. По пройденному пути идти легче. Как могу — иду, но пока отстаю. А для клиента разницы нет — ни по технологиям ремонта, ни по ценовой политике мы не отличаемся.

— Есть ли планы по развитию сети?

— У меня в Барнауле шесть точек ZavGar. В принципе, этого хватает. Но нужно зайти в центр — там мы не представлены. Многие клиенты оттуда к нам не едут, потому что далеко. Сейчас рассматриваю две площадки — на Челюскинцев или на Промышленной. Хотя в центре людей не так много. Но они с "бабками". К слову: я открыл автомойку в "Галактике", и там у меня самая большая цена по сравнению с другими точками. Просто потому, что там дорогая аренда: отапливаемое помещение сдают за 600 рублей/кв. метр. Это вдвое больше, чем в "Волне" на холодной парковке. Но люди платят, их устраивает.

— За пределы города не желаете выйти?

— Пока нет. Я люблю бывать на своих объектах, минимум раз в три дня каждую точку посещаю. Но если в компании вырастет способный старт-менеджер, буду пробовать.

Когда мастера — враги слесарей

— Испытываете ли вы дефицит механиков, слесарей?

— В общем нет. Хотя кадрового потенциала нет — с заводов и ПТУ мало людей приходит. А нормальный слесарь должен иметь широкий кругозор. Например, знать марки стали, основы металлообработки и многое другое. Поэтому мы скоро запустим учебный класс. Будем преподавать несколько курсов, в том числе трехмесячный "нулевой" за 30 тыс. рублей.

Мы пропагандируем идею, что слесарь не должен общаться с клиентом. Потому что слесарь ему легко фуфайку в ухо вкрутит — никогда не признается, что по своей вине что-то запорол. Такую историю расскажет — заплачете. Поэтому у нас мастер-приемщик и мастер цеха — враги слесарей. И если исполнитель работ что-то испортил, он оплатит поломанную деталь и работу другого специалиста: сам за собой слесарь не переделывает. Такой злой принцип. Ну а как? Я же даю гарантию. Я однажды выплатил клиенту 1 млн рублей — слесарь испортил коробку передач на новом Mercedes. Я мог бы не платить, поменять юрлицо, но не пошел по этому пути. Ведь все вскроется, в интернете напишут: "Этот {цензура} не исполнил решение суда, перерегистрировался..."

Вы даже не представляете, как сейчас важна репутация. Молодое поколение не выбирает автосервис по советам знакомых. Они смотрят отзывы на Flamp. За время моего взросления в бизнесе поменялись правила, и я тоже должен меняться.

"Страховщики все похерили"

— Весной 2017 года страховщики перешли на натуральные выплаты по ОСАГО. Как заработала эта система?



— А никак! Мы так ждали этот закон, даже стали строить пристройку, чтобы расширить кузовной цех. Мы же с ними по каско работали и ждали, что объем работ увеличится. Даже тренировались работать по их регламентам. А это непросто: у них есть инженер, который в процессе следит за работой, не дает дурить, требует качество.

Но страховщики сами же все похерили! Они тупо не заключили договоры ни с одним автосервисом и по-старому выплачивают компенсации деньгами (закон это позволяет, если у страховщика нет договора с подходящей СТО).

Думаю, они боятся обмана. Известна схема: мошенники договариваются с сервисом и имитируют аварию. Страховая платит за оригинальную деталь, скажем, 120 тысяч, а на машину ставят дешевый дубликат. Видимо, страховщики уже обожглись на этом. Я удивился: они же сами лоббировали идею приоритета ремонта над выплатами. Я ждал вала работы и того, что "гаражники" отомрут. Все козыри были у нас, более-менее нормальных сервисов. Но всплеска мы не увидели.

О чем еще рассказал собеседник

О попытках попасть во власть — В 2012 году и в 2016 году я баллотировался в АКЗС. В первый раз от "Справедливой России", второй — от "Яблока". Меня звали в "Единую Россию", но я не пошел. Не хочу быть обязанным кому-то и голосовать, как мне скажут. В прошлом году я три месяца провел в округе. Ходил туда, как на работу, меня жители в лицо знали. Но я проиграл не только единороссу, но даже товароведу из "Марии-Ра" от ЛДПР, который в округ ходил только по выходным. Люди тупо голосовали за Жириновского, не думая, что важнее тот, кто работает здесь. Я понял, что бесполезно что-то объяснять. Изменения невозможны от народа, только от власти. Значит, надо самому становиться властью — стать крупным налогоплательщиком, попасть в Forbes, как Ракшин (основатель компании "Мария-Ра" — прим. altapress.ru). Тогда можно совсем по-другому с чиновниками общаться. Я пешка, которая стремится стать ферзем. Впереди длинный путь. Чингисхан большую часть жизни воевал со своими, и когда всех победил, создал машину, которая завоевала весь мир. Я сделаю машину, которая зарабатывает "бабки", буду большим предпринимателем в Алтайском крае — и буду ферзем. Возможно, мне не дают покои лавры Прокопьевых из "Эвалара". О секрете успеха — Я не руковожу ни одним своим предприятием. Я — инвестор. Но руководящий офицер (директор — прим. altapress.ru) получает 20% от прибыли. Главное — найти волевого человека, который будет держать людей в кулаке. Я так не могу. Я скорее коммуникатор. Например, я на заводе нашел барельеф с Лениным, пошел с ним к Юрию Гатилову (гендиректор компании "Жилищная инициатива", который коллекционирует бюсты Ленина — прим. altapress.ru). Теперь мои мусоровозы обслуживают его дома. Об уникальном мастере — У меня был электрик Дима. Кличка — Беззубый. Он переехал в Рубцовск к семье. Второго такого гения я не встречал. Пытался у него обучить своего племянника. Он 1,5 года был у Димы на должности "принеси, подай, пошел на {цензура} не мешай" — не то пальто. Тот глобально понимает устройство автомобиля. Сложные машины я вожу к нему эвакуатором. О бизнесе на грузоперевозках — Я ушел с дальнобойных фур. Перепрофилировал их в контейнеровозы. Возить на дальние расстояние нет экономики. Новая фура стоит 9 млн. Чтобы бизнес был рентабельным, тариф должен составлять 50 рублей за километр, а он едва дотягивает до 40. Об увлечении — Я увлекаюсь вертолетами. Выучился на пилота-любителя. Мне никогда не было так интересно, как во время учебы! Это кайф. Хочу купить себе Robinson 44, чтобы летать с семьей в Горный Алтай на рыбалку, потому что арендные вертолеты всегда заняты в то время, когда я хочу взять один из них. Судьба Анатолия Банных (известный предприниматель, который в феврале рухнул на Robinson в Телецкое озеро — прим. altapress.ru) не пугает. Во время того рокового полета они нарушили все правила. Надо понимать, что Robinson — вертолет для домохозяек. Не нужно на нем летать в непогоду или лезть в облака.

Справка

Андрей Викторович Загарин родился 20 сентября 1970 года в Барнауле. Учился в АлтГТУ, но диплом не получил: еще в студенчестве стал возить запчасти из Москвы и Тольятти и продавать на 20 точках по городу. Помимо прочего, владеет логистической компанией "Транс-Барнаул". Занимался дзюдо, альпинизмом, спортивным скалолазанием. Женат. Воспитывает сына и дочь.

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