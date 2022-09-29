Иран предложил «АвтоВАЗу» совместное производство машин

Иран хочет заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей, заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

Он отметил, что Иран и РФ находятся в исключительном положении и еще никогда не были так близки.

Поэтому соглашение между автомобильными компаниями двух стран возможно.

«Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах», — сказал Манеш.

Ранее «АвтоВАЗ» предложил разрешить покупку авто на маткапитал.