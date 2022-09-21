Позволить покупку автомобиля на маткапитал предложил «АвтоВАЗ»

По словам Соколова, необходимо позволить гражданам тратить маткапитал на покупку «высоколокализованного, отечественного» авто.
Он утверждает, что это позволит обеспечить молодые семьи машинами, а также урегулирует сбыт российских автомобилей.
Напомним, сейчас материнский капитал на первенца в РФ составляет 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей (если не получен маткапитал на первого) или 168 тыс. рублей (если маткапитал на первенца ранее оформляли).
Ранее маткапитал увеличили в России. Подробнее — в разборе altapress.ru.