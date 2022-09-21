Позволить покупку автомобиля на маткапитал предложил «АвтоВАЗ»

В «АвтоВАЗе» предложили разрешить россиянам покупку авто на маткапитал, сообщает ТАСС со ссылкой на главу концерна Максима Соколова.

По словам Соколова, необходимо позволить гражданам тратить маткапитал на покупку «высоколокализованного, отечественного» авто.

Он утверждает, что это позволит обеспечить молодые семьи машинами, а также урегулирует сбыт российских автомобилей.

Напомним, сейчас материнский капитал на первенца в РФ составляет 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей (если не получен маткапитал на первого) или 168 тыс. рублей (если маткапитал на первенца ранее оформляли).

Ранее маткапитал увеличили в России. Подробнее — в разборе altapress.ru.