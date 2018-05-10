Исследователи выяснили, как женщины относятся к пафосным автомобилям

Ученые опросили 233 человека, предложив им сравнить две демонстрируемые модели. В первой использовался образ "бережливого Дэна", купившего новый практичный автомобиль. Во второй — "показушника Дэйва", который приобрел подержанную машину и потратился на ее покраску, колеса и дорогую акустику. Оба заплатили одинаковую сумму в 20 тысяч долларов. Испытуемым предлагалось ответить, что они думают о каждом из персонажей. Для этого следовало заполнить соответствующую анкету, пишет телеканал 360.

По итогам исследования, "Дэн" набрал 67 из 80 очков в качестве возможного партнера для потенциальных отношений, а "Дэйв" — только 43, пишет Ридус. Навязчивая демонстрация своих финансовых возможностей воспринимается как стремление к беспорядочным половым связям, комментируют ученые полученные результаты, пишет ura.ru. Поэтому такие люди не рассматриваются в качестве надежных спутников.

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