Из Китая в Россию ввозят более 80% новых легковых автомобилей

Доля ввозимых в Россию новых легковых автомобилей из Китая резко подскочила во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает газета « Известия ».

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, на китайские бренды с мая по июль пришелся 81% импорта в данной категории, в то время как за предыдущий квартал — только 28%.

Второе место заняла Южная Корея, на которую пришлось 7% ввозимых в РФ легковушек без пробега, а третье — Япония (2,6%).

На этом фоне изменились и лидеры среди марок. Так, всю первую тройку заняли китайские марки, а их общая доля превысила 75%. Первую позицию по объему экспорта в Россию занял Chery, вторую — Geely, третью — Exeed. Пятерку замкнули корейская Hyundai и японская Mitsubishi.

При этом общий объем ввоза новых легковушек в Россию упал больше, чем в полтора раза, составив менее 27 тыс. единиц.

Напомним, «АвтоВАЗ» к осени намерен вернуть подушки безопасности в машины Lada. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

Это приведет к росту цен на машины: на 8 тыс. рублей, если подушка безопасности будет только одна со стороны водителя, и на 16 тыс. рублей, если их будет две, в том числе со стороны переднего пассажира.