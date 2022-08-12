12 августа
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Автоновости

«АвтоВАЗ» пообещал вернуть подушки безопасности в свои автомобили

«АвтоВАЗ» к осени намерен вернуть подушки безопасности в автомобили Lada, заявил в эфире канала «Россия 24» президент компании Максим Соколов, пишет «Интерфакс».

Lada Granta Cup
Lada Granta Cup
vk.com/ladagrantacup

Это приведет к росту цен на машины: на 8 тыс. рублей, если подушка безопасности будет только одна со стороны водителя, и на 16 тыс. рублей, если их будет две, в том числе со стороны переднего пассажира.

В следующем году в автомобили Lada должны вернуться антиблокировочная система тормозов (ABS) и система устойчивости автомобиля (ESP).

Сейчас «АвтоВАЗ» выпускает на заводе в Тольятти упрощенные версии Lada Granta и Lada Niva, напоминает bfm.ru. Предприятие ранее сталкивалось с нехваткой комплектующих.

Ранее сообщалось, что спецверсия Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности (она не оборудована ГЛОНАСС, ABS и подушками безопасности) будет допущена на территории стран-партнеров в случае достижения с этими странами взаимных договоренностей, писало издание «Лада.Онлайн».

Цены аналогов оригинальных запчастей при расчете ремонта по ОСАГО предложил учитывать ЦБ.

Между тем «АвтоВАЗ» раскрыл оснащение антикризисной трехдверной Lada.

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