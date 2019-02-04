Из-за мороза в Алтайском крае отменили десятки автобусных рейсов

В Алтайском крае 4 февраля из-за морозов не вышли в рейс около 40 автобусов, рассказал altapress.ru директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Межмуниципальные перевозчики отменили 37 рейсов из барнаульского автовокзала. Это около 15% от общего количества. Так, например, не состоятся отдельные рейсы в Тальменку, Новосибирск и Томск. Полный список можно найти здесь.

Перевозчики отказываются выходить на линию в мороз из соображений безопасности.

Altapress.ru писал, что, по данным синоптиков с 4 по 8 февраля в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до -35 … -40 градусов, местами — до -45

Напомним, 1 февраля в районе Калманки замерз автобус с 36 пассажирами, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.