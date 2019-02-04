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Автоновости

Из-за мороза в Алтайском крае отменили десятки автобусных рейсов

В Алтайском крае 4 февраля из-за морозов не вышли в рейс около 40 автобусов, рассказал altapress.ru директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Настасья Коваленко

Межмуниципальные перевозчики отменили 37 рейсов из барнаульского автовокзала. Это около 15% от общего количества. Так, например, не состоятся отдельные рейсы в Тальменку, Новосибирск и Томск. Полный список можно найти здесь.

Перевозчики отказываются выходить на линию в мороз из соображений безопасности.

Altapress.ru писал, что, по данным синоптиков с 4 по 8 февраля в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до -35 … -40 градусов, местами — до -45

Напомним, 1 февраля в районе Калманки замерз автобус с 36 пассажирами, который ехал из Усть-Каменогорска в Новосибирск.

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