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Из-за расширения Чуйского тракта на Алтае водителей отправляют в объезд

На Чуйском тракте в Первомайском районе транспорт перенаправили по объездной дороге, сообщили в Упрдор «Алтай». Дорожники закончили строительство объездного маршрута, его протяженность составила 5,5 км.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Это связано с расширением федеральной трассы Р-256 с 212 по 223 км, от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска.

Начало объезда находится на 216-м км, напротив вертолетной площадки, выезд — неподалеку от Жилино, на 222-м км. По этому участку движение будет идти до окончания работ на объекте, которое планируется в ноябре 2021 года.

Пока дорожники завершили подготовительные этапы. Объездная дорога позволит приступить к активному этапу строительства, не затрудняя движение.

«Это было одним из основных условий, поскольку летом интенсивность транспорта здесь превышает 20 тыс. автомобилей в сутки», — отмечают в дорожном управлении.

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