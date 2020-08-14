Из-за расширения Чуйского тракта на Алтае водителей отправляют в объезд

На Чуйском тракте в Первомайском районе транспорт перенаправили по объездной дороге, сообщили в Упрдор «Алтай». Дорожники закончили строительство объездного маршрута, его протяженность составила 5,5 км.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.

Это связано с расширением федеральной трассы Р-256 с 212 по 223 км, от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска.

Начало объезда находится на 216-м км, напротив вертолетной площадки, выезд — неподалеку от Жилино, на 222-м км. По этому участку движение будет идти до окончания работ на объекте, которое планируется в ноябре 2021 года.

Пока дорожники завершили подготовительные этапы. Объездная дорога позволит приступить к активному этапу строительства, не затрудняя движение.