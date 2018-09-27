В Барнауле частично перекроют Старый мост через Обь

В пятницу, 28 сентября с 10.00 до 16.00 в Барнауле ограничат движение по Старому мосту из-за ремонта дорожного покрытия, сообщает Управление федеральных автомобильный дорог «Алтай».

Для автомобилей закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул. На Старом мосту будут работать сотрудники ГИБДД.

При этом проезд из Барнаула в Новоалтайск будет открыт.

Ранее altapress.ru писал о том, что 11 сентября вступило в силу решение суда, по которому Старый мост передают в оперативное управление Упрдор «Алтай». По словам начальника организации Ярослава Долинского, чтобы сохранить мост, в первую очередь нужен комплексный мониторинг и усиленный контроль за грузовиками: мост находится в неудовлетворительном состоянии и закрыт для движения транспорта общей массой более пяти тонн, а также для пешеходов.