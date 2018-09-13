Старый мост через Обь в Барнаул уже второй раз ремонтируют неизвестные меценаты

Утром 13 сентября в сообществе « Барнаул 22 » появились фотографии ремонта старого коммунального моста через Обь в Барнауле. Оказалось, что его инициатор не известен.

Как сообщили в минстройтрансе Алтайского края amic.ru, в ведомстве не владеют информацией о том, кто проводит там работы. Это уже второй раз, когда работы проводят «неизвестные» дорожные службы.

По одной из версий, мост приводят в относительный порядок перед международным Кубком чемпионов по гребле, который пройдет 21−22 сентября на гребном канале — так называемой Лапе, расположенной сразу на мостом. Впрочем, по данным altapress.ru, непосредственные организаторы — региональная федерация гребли — ремонт не инициировала, слишком дорого. Не исключено, что помощь в этом оказали другие, более состоятельные организации.

В 2009 году ремонтировали Старый мост. Анна Зайкова

Напомним, что старый коммунальный мост сегодня — предмет судебных разбирательств между государственными ведомствами. 21 июня арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск Росимущества к Росавтодору и подведомственному ему упрдор «Алтай». Согласно решению, старый мост должен перейти в оперативное управление дорожникам. Это значит, что упрдор «Алтай» обязан содержать и ремонтировать проезжую часть моста.

Однако в упрдор объясняют: они не могут взять объект в управление: они занимаются только теми дорогами и сооружениями, что есть в федеральном перечне. Его утверждает правительство РФ по предложению Минтранса. А пока в нем нет проезжей части по старому мосту, упрдор не может направить туда какие-либо средства. Это будет нарушением закона.

Старый мост остается одной из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 миллиарда рублей.