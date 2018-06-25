Старый мост через Обь в Барнауле оперативно не отремонтируют

Управление автомобильных дорог "Алтай" подаст апелляцию на решение арбитражного суда, который передал ведомству старый (коммунальный) мост через Обь в оперативное управление. Об этом altapress.ru сообщили в упрдоре. Это значит, что оперативно мост не отремонтируют.
21 июня арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск Росимущества к Росавтодору и подведомственному ему упрдор "Алтай". Согласно решению, Старый мост через Обь в Барнауле должен перейти в оперативное управление дорожникам. Это значит, что упрдор "Алтай" обязан содержать и ремонтировать проезжую часть моста.
Однако в упрдор объясняют: они не могут взять объект в управление. Дело в том, что Росавтодор и его структуры занимаются только теми дорогами и сооружениями, что есть в федеральном перечне. Его утверждает правительство РФ по предложению Минтранса.
Пока проезжей части по старому мосту в этом перечне нет, упрдор не может направить на этот объект какие-либо средства. Перенаправить деньги с других объектов невозможно — это будет нарушением закона.
В упрдор "Алтай" настаивают, что Росимущество должно подать иск к Минтрансу. Эту позицию ведомство будет отстаивать в апелляционной инстанции.
Старый мост — наиболее проблемная точка в транспортной инфраструктуре Барнаула. Он находится в плачевном, близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 миллиарда рублей.
Мэрия Барнаула не смогла найти такие деньги и через суд передала мост в федеральную собственность. Так осенью 2017 года объект стал принадлежать Росимуществу. Но это ведомство не уполномочено ремонтировать дороги, поэтому должно передать объект в оперативное управление дорожникам.
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