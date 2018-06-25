У старого моста через Обь в Барнауле выявили неисправные сигнальные огни на реке

Барнаульская транспортная прокуратура выявила проблемы у железнодорожного моста через Обь в Барнауле - сигнальные огни, обеспечивающие безопасность судоходства в темное время суток, неисправны, сообщили в ведомстве накануне шторма.
Прокуроры установили, что владельцы знаков и огней, среди которых компания "Алтайкровля", филиал "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" и Алтайский региональный центр связи "РЖД", должным образом не обеспечивали их надлежащей работы.
Руководству перечисленных предприятий внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности плавания.
Буквально на следующий день после опубликования результатов проверки в Барнауле у старого моста к берегу прибило баржу с людьми "Барракуда" - она оторвалась от катера во время шторма после удара об опору нового моста.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.