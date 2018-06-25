У старого моста через Обь в Барнауле выявили неисправные сигнальные огни на реке

Прокуроры установили, что владельцы знаков и огней, среди которых компания "Алтайкровля", филиал "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" и Алтайский региональный центр связи "РЖД", должным образом не обеспечивали их надлежащей работы.

Руководству перечисленных предприятий внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства о безопасности плавания.

Буквально на следующий день после опубликования результатов проверки в Барнауле у старого моста к берегу прибило баржу с людьми "Барракуда" - она оторвалась от катера во время шторма после удара об опору нового моста.