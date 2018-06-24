Силовики начали проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России и Барнаульская транспортная прокуратура начали проверку по факту столкновения плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста. Об этом сообщается на сайтах ведомств.
ЧП случилось поздно вечером — в районе 21.45. Плавучее кафе-барракуда, состоящее из теплохода и баржи-площадки, выполняло прогулочный рейс от барнаульского Речного вокзала вверх по течению Оби. Из-за резко начавшегося грозового шторма судно потеряло управление и столкнулось с опорой Старого моста.
После этого баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. Оттуда пассажиров доставили в речпорт с помощью теплохода "Москва" и самоходного парома "Мурена".
По предварительной информации, пострадали 15 человек. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
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