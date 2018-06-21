Суд решил, кто будет ремонтировать Старый мост через Обь в Барнауле

Старый мост через Обь в Барнауле передали в оперативное управление Упрдор "Алтай" — ведомству, которое содержит федеральные трассы в регионе. Такое решение 21 июня вынес арбитражный суд Алтайского края, передает "Политсибру".
Напомним, такого решения добивалось федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае.
На суде представитель Росавтодора и Упрдор "Алтай" настаивали на том, что мост нельзя относить к федеральным дорогам. Представители дорожных ведомств считают, что Росимущество нарушило субординацию: ведомству нужно было сначала обратиться в Минстрой РФ, чтобы мост признали частью федеральной трассы "Чуйский тракт".
Представитель Росимущества заявил, что решение суда от 9 ноября 2017 года о передаче моста в федеральную собственность автоматически включило его в состав федеральных дорог. В итоге суд удовлетворил требования истца.
Старый мост — наиболее проблемная точка в транспортной инфраструктуре Барнаула. Он находится в плачевном, близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 миллиарда рублей.
Мэрия Барнаула не смогла найти такие деньги и через суд передала мост в федеральную собственность. Так осенью 2017 года объект стал принадлежать Росимуществу. Но это ведомство не уполномочено ремонтировать дороги. Теперь этим будет заниматься Упрдор "Алтай".
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.