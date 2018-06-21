Суд решил, кто будет ремонтировать Старый мост через Обь в Барнауле

Напомним, такого решения добивалось федеральное агентство по управлению госимуществом в Алтайском крае.

На суде представитель Росавтодора и Упрдор "Алтай" настаивали на том, что мост нельзя относить к федеральным дорогам. Представители дорожных ведомств считают, что Росимущество нарушило субординацию: ведомству нужно было сначала обратиться в Минстрой РФ, чтобы мост признали частью федеральной трассы "Чуйский тракт".

Представитель Росимущества заявил, что решение суда от 9 ноября 2017 года о передаче моста в федеральную собственность автоматически включило его в состав федеральных дорог. В итоге суд удовлетворил требования истца.

Старый мост — наиболее проблемная точка в транспортной инфраструктуре Барнаула. Он находится в плачевном, близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 миллиарда рублей.

Мэрия Барнаула не смогла найти такие деньги и через суд передала мост в федеральную собственность. Так осенью 2017 года объект стал принадлежать Росимуществу. Но это ведомство не уполномочено ремонтировать дороги. Теперь этим будет заниматься Упрдор "Алтай".

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