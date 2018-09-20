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В Барнауле попытаются сохранить конструкцию Старого моста через Обь

Представители Упрдор «Алтай» осматривают Старый (коммунальный) мост через Обь. Они составят список работ, которые нужно провести, чтобы сохранить конструкцию до ремонта. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Старый мост. Пешеходная зона
Старый мост. Пешеходная зона
Vovan Fly, vk.com/barneos22

11 сентября вступило в силу решение суда, по которому мост передают в оперативное управление Упрдор «Алтай». Но есть юридические вопросы, которые еще предстоит урегулировать, говорится в пресс-релизе ведомства.

Пока мост не находится на балансе Росавтодора, финансирование на его ремонт и содержание не предусмотрено, объясняет начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

По его словам, чтобы сохранить мост, в первую очередь нужен комплексный мониторинг и усиленный контроль за грузовиками: мост находится в неудовлетворительном состоянии и закрыт для движения транспорта общей массой более пяти тонн, а также для пешеходов.

После обследования дорожники восстановят деформационные швы моста и проведут локальный ремонт покрытия. Работы проведут осенью.

Что происходит со старым мостом?

В течение года длилась судебная тяжба между новым собственником моста — «Росимуществом» — и Упрдор «Алтай». Суд решил, что Старый мост должен перейти в оперативное управление дорожникам. Это значит, что Упрдор «Алтай» обязан содержать и ремонтировать проезжую часть моста.

Однако в Упрдор объясняли: они не могут взять объект в управление. Дело в том, что Росавтодор и его структуры (Упрдор — одна из них) занимаются только теми дорогами и сооружениями, что есть в федеральном перечне. Его утверждает правительство РФ по предложению Минтранса. Пока же Старого моста в этом списке нет.

Старый мост — наиболее проблемная точка в транспортной инфраструктуре Барнаула. Он находится в плачевном, близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 миллиарда рублей.

Мэрия Барнаула не смогла найти такие деньги и через суд передала мост в федеральную собственность. Так, осенью 2017 года объект стал принадлежать Росимуществу. Но это ведомство не уполномочено ремонтировать дороги, поэтому должно передать объект в оперативное управление дорожникам.

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