Из-за ретромобилей перекроют центр Барнаула

8 июня в Барнауле пройдет автопробег ретроавтомобилей. На четыре часа закроют движение по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до Ползунова, сообщили в пресс-центре администрации города.

Движение будет закрыто с 9:00 до 13:00. Изменятся несколько автобусных маршрутов.

№ 17 , 73: …Красноармейский — разворот на перекрестке с Ползунова — Красноармейский — пл. Спартака , в обратном направлении по маршрутам;

73: …Красноармейский — разворот на перекрестке с Ползунова — Красноармейский — пл. Спартака в обратном направлении по маршрутам; № 55: …Аванесова — Красноармейский — Ползунова — Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении — по маршруту; № 109 , 109оп: …Ленина — Пушкина — Красноармейский — разворот на пересечении Красноармейского с Гоголя — Красноармейский — Аванесова , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам;

109оп: …Ленина — Пушкина — Красноармейский — разворот на пересечении Красноармейского с Гоголя — Красноармейский — Аванесова далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам; № 57 , 60: «Спартак-2» — Большая Олонская — Социалистический — Ползунова — Красноармейский , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам;

60: «Спартак-2» — Большая Олонская — Социалистический — Ползунова — Красноармейский далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам; № 20: пл. Спартака — Красноармейский — разворот на пересечении Красноармейского с Гоголя — Красноармейский — Ползунова — Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту.

Напомним, жители Алтайского края смогут сразу в нескольких точках региона увидеть более сотни экипажей гонки на старинных автомобилях «Пекин-Париж» — на юге и на севера региона.

По плану, 11 июня около 120 участников гонок из 26 стран мира пересекут монгольско-российскую границу в Кош-Агачском районе и проедут по Чуйскому тракту до села Чибит Республики Алтай.

12 июня экипажи направятся в Алтайский край через Усть-Кан. В этот день они проедут Солонешное, Новотырышкино, Старобелокуриху, Алтайское и к концу дня доберутся до озера Ая, где остановятся на ночлег в одноименном парке-отеле.