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Автоновости

Из-за ретромобилей перекроют центр Барнаула

8 июня в Барнауле пройдет автопробег ретроавтомобилей. На четыре часа закроют движение по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до Ползунова, сообщили в пресс-центре администрации города.

Выставка ретроавтомобилей.
Выставка ретроавтомобилей.
altapress.ru

Движение будет закрыто с 9:00 до 13:00. Изменятся несколько автобусных маршрутов.

  • № 17, 73: …Красноармейский — разворот на перекрестке с Ползунова — Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
  • № 55: …Аванесова — Красноармейский — Ползунова — Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • № 109, 109оп: …Ленина — Пушкина — Красноармейский — разворот на пересечении Красноармейского с Гоголя — Красноармейский — Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • № 57, 60: «Спартак-2» — Большая Олонская — Социалистический — Ползунова — Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • № 20: пл. Спартака — Красноармейский — разворот на пересечении Красноармейского с Гоголя — Красноармейский — Ползунова — Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Напомним, жители Алтайского края смогут сразу в нескольких точках региона увидеть более сотни экипажей гонки на старинных автомобилях «Пекин-Париж» — на юге и на севера региона.

По плану, 11 июня около 120 участников гонок из 26 стран мира пересекут монгольско-российскую границу в Кош-Агачском районе и проедут по Чуйскому тракту до села Чибит Республики Алтай.

12 июня экипажи направятся в Алтайский край через Усть-Кан. В этот день они проедут Солонешное, Новотырышкино, Старобелокуриху, Алтайское и к концу дня доберутся до озера Ая, где остановятся на ночлег в одноименном парке-отеле.

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