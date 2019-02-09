Из-за сильного мороза из автовокзала Барнаула не выпустили десятки автобусов

9 февраля из-за сильного мороза автовокзал Барнаула не выпустил в рейсы 47 пассажирских автобусов, сообщили altapress.ru в справочной службе транспортного предприятия.

По данным на 8 февраля, перевозчики отменили ночной рейс в Толмачево, утренние рейсы в Белокуриху, Рубцовск, Алейск, Чарышское, Завьялово, Горно-Алтайск, Усть-Чарышская Пристань, Риддер, а также дневные и вечерние рейсы в Мамонтово, Волчиху, Новосибирск, Горняк, Староалейское, Красногорское, Яровое и проч.

В ночь на 9 февраля синоптики прогнозировали, что температура воздуха опустится до -37, местами до -43 градусов. Днем столбик термометра поднимется до −20…−27, и ветер усилится до 7−12 м/с, сообщает алтайский ЦГМС. Это будет последний день аномального холода, после которого в регионе потеплеет.

8 февраля из Барнаула не выпустили более 80 рейсов.