Последний день аномального холода: какой будет погода на Алтае 9 февраля

В Алтайском крае днем будет без осадков, на дорогах ожидается гололедица, в утренние часы местами изморозь и туман. Ветер усилится до 2−7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. В Барнауле днем будет −20…−22, изморозь и гололедица.
В Республике Алтай в отдельных районах будет небольшой снег, на большой территории осадков не ожидается. Столбик термометра покажет −11…−16, местами до -23. Ветер будет северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, говорится на сайте горно-алтайского ЦГМС.
Однако уже с 10 февраля на Алтай придет потепление — в дневные часы температура воздуха будет −9…−15 градусов, хотя сохранится ветреная погода
Ранее altapress.ru писал, что с 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют. Окончательно в регионе потеплеет после 14 февраля