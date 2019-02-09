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Жизнь

Последний день аномального холода: какой будет погода на Алтае 9 февраля

В ночные часы 9 февраля в Алтайском крае синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -37, местами до -43 градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до −20…−27, и ветер усилится до 7−12 м/с, сообщает алтайский ЦГМС. Это будет последний день аномального холода, после которого в регионе потеплеет.

Морозы. Снег. Зима.
Морозы. Снег. Зима.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае днем будет без осадков, на дорогах ожидается гололедица, в утренние часы местами изморозь и туман. Ветер усилится до 2−7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с. В Барнауле днем будет −20…−22, изморозь и гололедица.

В Республике Алтай в отдельных районах будет небольшой снег, на большой территории осадков не ожидается. Столбик термометра покажет −11…−16, местами до -23. Ветер будет северо-восточный 2−7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, говорится на сайте горно-алтайского ЦГМС.

Однако уже с 10 февраля на Алтай придет потепление — в дневные часы температура воздуха будет −9…−15 градусов, хотя сохранится ветреная погода

Ранее altapress.ru писал, что с 11 по 14 февраля Алтайский край окажется под влиянием азиатского антициклона, возобновится спокойная умеренно морозная погода, без осадков. Сильных холодов не прогнозируют. Окончательно в регионе потеплеет после 14 февраля

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