Последний день аномального холода: какой будет погода на Алтае 9 февраля

В ночные часы 9 февраля в Алтайском крае синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -37, местами до -43 градусов. Однако днем столбик термометра поднимется до −20…−27, и ветер усилится до 7−12 м/с, сообщает алтайский ЦГМС. Это будет последний день аномального холода, после которого в регионе потеплеет.