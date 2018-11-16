Из-за снега Барнаул встал в 9-балльных пробках

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:
- на пр. Ленина от ул. Северо-Западной до Нового рынка,
- на ул. Северо-Западной (двухкилометровая пробка),
- на ул. Матросова,
- на пересечении Павловского тракта и ул. Попова,
- на Павловском тракте от малаховского кольца до пр. Строителей,
- около магазина «Леру Мерлен» на Павловском тракте,
- на Змеиногорском тракте из-за двух ДТП,
- в районе шоссе Ленточный бор,
- на ул. Кутузова и других
Пробки 16 ноября.
Скрин с сайта.
Напомним, днем 16 ноября на большей части Алтайского края прогнозируют снег, местами метель, по востоку сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура -4 … -9. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Краевой управление МЧС призывает жителей края соблюдать меры безопасности в непогоду.
Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле произошла коммунальная авария на Змеиногорском тракте, 104п/7.