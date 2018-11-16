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Из-за снега Барнаул встал в 9-балльных пробках

Утром, 16 ноября, в Барнауле образовались девятибалльные пробки, согласно сервису «Яндекс. Пробки». Причиной дорожных заторов стала снежная погода.

Пробка.
Пробка.
СС0

На некоторых участках дороги образовались километровые пробки. Движение затруднено:

  • на пр. Ленина от ул. Северо-Западной до Нового рынка,
  • на ул. Северо-Западной (двухкилометровая пробка),
  • на ул. Матросова,
  • на пересечении Павловского тракта и ул. Попова,
  • на Павловском тракте от малаховского кольца до пр. Строителей,
  • около магазина «Леру Мерлен» на Павловском тракте,
  • на Змеиногорском тракте из-за двух ДТП,
  • в районе шоссе Ленточный бор,
  • на ул. Кутузова и других
Пробки 16 ноября.
Пробки 16 ноября.
Скрин с сайта.

Напомним, днем 16 ноября на большей части Алтайского края прогнозируют снег, местами метель, по востоку сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура -4 … -9. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Краевой управление МЧС призывает жителей края соблюдать меры безопасности в непогоду.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле произошла коммунальная авария на Змеиногорском тракте, 104п/7.

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