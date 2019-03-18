Из-за убитой дороги в Барнауле сходят с линии автобусы, пассажиры возмущены

Жители поселка Борзовая Заимка жалуются, что не могут уехать ни на работу или учебу, ни обратно — автобус № 2 снова стал ходить редко. В мэрии altapress.ru сообщили, что автобусы сходят с линии из-за того, что они ломаются после поездок по плохой дороге на ул. Понтонный мост.

На что жалуются пассажиры

Из сообщения в редакцию от Екатерины Бурановской:

Переполненные автобусы в Борзовой проходит мимо остановок. 12 марта после 16:40 промежутки между автобусами достигали 50 минут, а порой ждать его приходится и вовсе больше часа. Уехать домой невозможно. Неужели всем жителям брать отпуск без содержания за счет перевозчика? Стоимость билетов повысили на 15%, а изменений к лучшему в работе общественного транспорта нет!

Это подтвердила еще одна жительница Борзовой Заимки Галина Баева. По ее словам, после публикации altapress.ru в октябре 2018 года о том, как сложно бывает уехать из поселка, автобусы стали ходить чаще, а в середине марта 2019 года проблема снова обострилась.

18 марта в 11:00 на маршруте № 2 в Барнауле работали 10 автобусов, по данным сервиса trafic22. Как следует из реестра городских маршрутов, опубликованном на сайте транспортного комитета мэрии, на линии должно быть 17 машин.

Что говорят власти

Как объяснили altapress.ru в транспортном комитете, регулярность движения по маршруту № 2 стала страдать после того, как на ул. Понтонный мост в поселке Восточный стала оттаивать наледь. В этом районе автобусы стали ломать подвеску и бампера в ямах и даже тонуть в лужах.

В то же время оставшийся лед мешает прогрейдировать дорогу. Как только это будет возможно, дорогу по ул. Понтонный мост выровняют насколько это возможно, рассказали в комитете. Тогда у перевозчика уже не будет объективной причины не выпускать на линию должное количество автобусов.

Напомним, жители поселка Борзовая Заимка годами мучаются с нехваткой общественного транспорта. Единственный доступный им автобус № 2 ходит редко и по утрам всегда переполненный. Из-за этого жители поселка регулярно опаздывают на работу и учебу. Чтобы остановить ПАЗик, им порой приходится бросаться ему под колеса.