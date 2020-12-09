Из-за уборки снега встало движение по Правобережному тракту на выезде из Барнаула

Затор образовался при движении в сторону Новоалтайска. Причина — очистка трассы от снега.
«Объезда нет, запасайтесь бутербродами те, кто в ту сторону собирается», — говорится в сообщении.
«Правильно, ночные часы работникам не хотят платить, устроили чистку утром. Причем сразу все полосы — до Новоалтайска ехали 45 минут. Готовьтесь, они в ближайшее время пойдут обратно, будет пробка в Барнаул», — предупредил местный житель.
Напомним, 8 декабря в режим повышенной готовности перевели дорожные службы Алтайского края.