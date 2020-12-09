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Из-за уборки снега встало движение по Правобережному тракту на выезде из Барнаула

Большая пробка образовалась в среду, 9 декабря, на Правобережном тракте на выезде из Барнаула, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Пробка на Правобережном тракте. Барнаул.
Пробка на Правобережном тракте. Барнаул.
vk.com/barneos22.

Затор образовался при движении в сторону Новоалтайска. Причина — очистка трассы от снега.

«Объезда нет, запасайтесь бутербродами те, кто в ту сторону собирается», — говорится в сообщении.

«Правильно, ночные часы работникам не хотят платить, устроили чистку утром. Причем сразу все полосы — до Новоалтайска ехали 45 минут. Готовьтесь, они в ближайшее время пойдут обратно, будет пробка в Барнаул», — предупредил местный житель.

Напомним, 8 декабря в режим повышенной готовности перевели дорожные службы Алтайского края.

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