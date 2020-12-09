В режим повышенной готовности перевели дорожные службы Алтайского края

С 8 декабря на территории края сложные погодные условия — на трассах снежные заносы и гололедица, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра.
«На дорогах задействовали порядка 140 единиц техники, при ухудшении обстановки их число увеличат», — отметили в министерстве.
Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме — это позволяет отслеживать обстановку и перенаправлять спецмашины в районы, где наиболее сложная ситуация.
Всего на федеральных и региональных дорогах края работает 36 метеопостов, с помощью которых специалисты наблюдают за состоянием дорожного покрытия в режиме реального времени.
Минтранс призвал водителей воздержаться от дальних поездок.
Уточнить информацию о дорожной обстановке можно по телефонам:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 36−31−69, 50−75−12, +7−800−222−31−69;
- дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, 20−26−21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
Напомним, даже в Барнауле «снежные пробки» в 8 баллов парализовали город днем 8 декабря. На трассах водители столкнулись с гораздо более сложной ситуацией.
Ранее altapress.ru рассказал, как самый занесенный алтайский район вновь готовится к непростой зиме.