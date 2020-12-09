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Жизнь

В режим повышенной готовности перевели дорожные службы Алтайского края

В Алтайском крае дорожные службы перевели в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий, сообщает региональный минтранс.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

С 8 декабря на территории края сложные погодные условия — на трассах снежные заносы и гололедица, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра.

«На дорогах задействовали порядка 140 единиц техники, при ухудшении обстановки их число увеличат», — отметили в министерстве.

Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме — это позволяет отслеживать обстановку и перенаправлять спецмашины в районы, где наиболее сложная ситуация.

Всего на федеральных и региональных дорогах края работает 36 метеопостов, с помощью которых специалисты наблюдают за состоянием дорожного покрытия в режиме реального времени.

Минтранс призвал водителей воздержаться от дальних поездок.

Уточнить информацию о дорожной обстановке можно по телефонам:

  • дежурный Алтайавтодора: (3852) 36−31−69, 50−75−12, +7−800−222−31−69;
  • дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, 20−26−21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.

Напомним, даже в Барнауле «снежные пробки» в 8 баллов парализовали город днем 8 декабря. На трассах водители столкнулись с гораздо более сложной ситуацией.

Ранее altapress.ru рассказал, как самый занесенный алтайский район вновь готовится к непростой зиме.

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