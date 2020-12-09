В режим повышенной готовности перевели дорожные службы Алтайского края

В Алтайском крае дорожные службы перевели в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий, сообщает региональный минтранс.

С 8 декабря на территории края сложные погодные условия — на трассах снежные заносы и гололедица, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра.

«На дорогах задействовали порядка 140 единиц техники, при ухудшении обстановки их число увеличат», — отметили в министерстве.

Диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме — это позволяет отслеживать обстановку и перенаправлять спецмашины в районы, где наиболее сложная ситуация.

Всего на федеральных и региональных дорогах края работает 36 метеопостов, с помощью которых специалисты наблюдают за состоянием дорожного покрытия в режиме реального времени.

Минтранс призвал водителей воздержаться от дальних поездок.

Уточнить информацию о дорожной обстановке можно по телефонам: дежурный Алтайавтодора: ( 3852) 36−31−69 , 50−75−12 , +7−800−222−31−69;

3852) 36−31−69 50−75−12 +7−800−222−31−69; дежурный Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный службы МЧС: ( 3852) 20−26−10 , 20−26−21 ( принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

3852) 20−26−10 20−26−21 принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона); дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86.

Напомним, даже в Барнауле «снежные пробки» в 8 баллов парализовали город днем 8 декабря. На трассах водители столкнулись с гораздо более сложной ситуацией.

Ранее altapress.ru рассказал, как самый занесенный алтайский район вновь готовится к непростой зиме.