Из-за выхода воды на проезжую часть в Барнауле ограничили движение. Обновлено

В Барнауле утром 7 февраля из-за выхода воды на дорогу ограничили движение автомобилей на участке улиц Эмилии Алексеевой — Смирнова, сообщает ГИБДД города.

Движение перекрыто в границах: от улицы 5-я Западная до улицы 80 Гвардейская Дивизия. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе мэрии отметили, что повреждение на водоводе обнаружили в 8:40 на улице Эмилии Алексеевой, 25 с выходом воды в районе сквера Химиков. Несколько многоквартирных домов остались без холодной воды.

Изменили схемы движения общественного транспорта:

Маршруты № 35,57,41,76,32 Э. Алексеевой — Тимуровская — П. Сухова — пр. Ленина , далее по маршруту,

далее по маршруту, Маршруты № 51,120 — Э. Алексеевой — Тимуровская — П. Сухова — ул.80-ой Гвардейской дивизии , далее по маршруту.

Напомним, 7 февраля в Барнауле произошло несколько коммунальных аварий. Они произошли на улице 1-ой Западной, 12, Димитрова, 66 и на пересечении улиц Горно-Алтайская и 1-я Речная. В некоторых домах Барнаула не было воды, а в некоторых — отопления.