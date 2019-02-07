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Автоновости

Из-за выхода воды на проезжую часть в Барнауле ограничили движение. Обновлено

В Барнауле утром 7 февраля из-за выхода воды на дорогу ограничили движение автомобилей на участке улиц Эмилии Алексеевой — Смирнова, сообщает ГИБДД города.

ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
22.mvd.ru

Движение перекрыто в границах: от улицы 5-я Западная до улицы 80 Гвардейская Дивизия. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе мэрии отметили, что повреждение на водоводе обнаружили в 8:40 на улице Эмилии Алексеевой, 25 с выходом воды в районе сквера Химиков. Несколько многоквартирных домов остались без холодной воды.

Изменили схемы движения общественного транспорта:

  • Маршруты № 35,57,41,76,32 Э. Алексеевой — Тимуровская — П. Сухова — пр. Ленина, далее по маршруту,
  • Маршруты № 51,120 — Э. Алексеевой — Тимуровская — П. Сухова — ул.80-ой Гвардейской дивизии, далее по маршруту.

Напомним, 7 февраля в Барнауле произошло несколько коммунальных аварий. Они произошли на улице 1-ой Западной, 12, Димитрова, 66 и на пересечении улиц Горно-Алтайская и 1-я Речная. В некоторых домах Барнаула не было воды, а в некоторых — отопления.

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