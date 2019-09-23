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23 сентября 15°C

Из-за жалоб в Барнауле могут расторгнуть контракт с крупным пассажироперевозчиком

Администрация Барнаула имеет претензии к предприятию «БарнаулПассажирТранс», которое обслуживает несколько городских автобусных маршрутов. Чиновники грозят перевозчику расторжением контракта из-за постоянных жалоб горожан на отсутствие автобусов, сообщает ГТРК «Алтай».

Автобус.
Автобус.
Михаил Хаустов

Дело в том, что «БарнаулПассажирТранс» самовольно снимает с рейсов автобусы маршрутов № 1 и № 10 и горожане часами стоят на остановках. Автобусы временно вынуждены обслуживать садоводческие маршруты.

Сергей Щукин,
зампредседателя комитета по транспорту администрации Барнаула:

В городе вообще ситуация тяжёлая с водителями пассажирских автобусов, но у «БарнаулПассажирТранса» это особенно чувствуется. Потому что у них большая социальная нагрузка в виде садов. Если на садах ломается автобус, то перевозчик не может его заменить — свободных водителей в автопарке нет. Поэтому он вынужден снимать автобусы с городских маршрутов № 1 и № 10, потому что на данных направлениях есть альтернативный транспорт.

К окончанию садоводческого сезона «БарнаулПассажирТранс» вернет на линию позаимствованные автобусы городских маршрутов.

В мэрии отмечают, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то с компанией расторгнут контракт. Ранее администрация пыталась найти нового перевозчика на маршруты № 1 и № 10, но желающих не было.

Ранее altapress.ru писал, что из-за нехватки водителей и переброса автобусов на садоводческие маршруты многим пассажирам приходится часами стоять на остановках или ездить с пересадками.

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