На особом контроле. Мэрия Барнаула прокомментировала претензии к проблемным автобусным маршрутам

Автобусы ходят с опозданием до часа. Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.
По наблюдению правозащитников, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два автобуса, на 24-ом должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Аналогичная ситуация на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести машин.
В комитете дорожного хозяйства говорят, что неоднократно направляли претензии руководству компании «БарнаулПассажирТранс» по работе на маршрутах № 1, № 10.
«Недовыпуск по названным маршрутам вызван нехваткой водительского состава и отвлечения автобусов на садоводческие маршруты. В случае неисправления ситуации будут применены меры в соответсвии с условиями контракта на осуществление перевозки», — говорится в сообщении комитета.
По автобусному маршруту № 24 действующий ранее контракт расторгнут и в настоящее время новый перевозчик наладил работу на маршруте на требуемом уровне. Подчеркивается, что работа названных маршрутов находится на особом контроле комитета.