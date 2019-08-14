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14 августа
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Автоновости

На особом контроле. Мэрия Барнаула прокомментировала претензии к проблемным автобусным маршрутам

Выпуск по маршрутам № 1, 10 и 24 меньшего количества автобусов летом связан с нехваткой водительского состава и отвлечения автобусов на садоводческие маршруты. Об этом сообщил комитет дорожного хозяйства благоустройства, транспорта и связи Барнаула. Между тем, активисты «Гражданского патруля» готовятся обратиться в прокуратуру из-за жалоб барнаульцев на эти маршруты.

Автобус №10 в Барнауле.
Автобус №10 в Барнауле.
"Гражданский патруль"

Автобусы ходят с опозданием до часа. Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки и добираться до мест назначения с пересадками.

По наблюдению правозащитников, на маршруте № 1 вместо положенных 16 работают только два автобуса, на 24-ом должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных. Аналогичная ситуация на маршруте № 10, где вместо 16 на линию выходит от четырех до шести машин.

В комитете дорожного хозяйства говорят, что неоднократно направляли претензии руководству компании «БарнаулПассажирТранс» по работе на маршрутах № 1, № 10.

«Недовыпуск по названным маршрутам вызван нехваткой водительского состава и отвлечения автобусов на садоводческие маршруты. В случае неисправления ситуации будут применены меры в соответсвии с условиями контракта на осуществление перевозки», — говорится в сообщении комитета.

По автобусному маршруту № 24 действующий ранее контракт расторгнут и в настоящее время новый перевозчик наладил работу на маршруте на требуемом уровне. Подчеркивается, что работа названных маршрутов находится на особом контроле комитета.

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