Изменятся правила проезда через границу для автомобилей

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил соответствующие изменения.
Согласно им, водители транспорта смогут пересечь границу только в зарезервированные дату и время «в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации».
В связи с этим депутаты требуют упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.
Документ предусматривает, что рядом с местом пропуска через границу или с зоной ожидания оборудуют пункт контроля. Его осуществят средствами принудительной остановки транспортного средства.
Ранее стало известно, что в российских школах внесут изменения в учебную программу по литературе. Исключат книги, которые «не прошли проверку временем».
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