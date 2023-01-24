24 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Изменятся правила проезда через границу для автомобилей

В Госдуме подготовили пакет правок в правила проезда через границу для автомобилей. Изменения вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщают РИА Новости.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил соответствующие изменения.

Согласно им, водители транспорта смогут пересечь границу только в зарезервированные дату и время «в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации».

В связи с этим депутаты требуют упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.

Документ предусматривает, что рядом с местом пропуска через границу или с зоной ожидания оборудуют пункт контроля. Его осуществят средствами принудительной остановки транспортного средства.

Ранее стало известно, что в российских школах внесут изменения в учебную программу по литературе. Исключат книги, которые «не прошли проверку временем».

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость