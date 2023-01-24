Изменятся правила проезда через границу для автомобилей

В Госдуме подготовили пакет правок в правила проезда через границу для автомобилей. Изменения вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил соответствующие изменения.

Согласно им, водители транспорта смогут пересечь границу только в зарезервированные дату и время «в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации».

В связи с этим депутаты требуют упорядочить осуществление контроля прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.

Документ предусматривает, что рядом с местом пропуска через границу или с зоной ожидания оборудуют пункт контроля. Его осуществят средствами принудительной остановки транспортного средства.

Ранее стало известно, что в российских школах внесут изменения в учебную программу по литературе. Исключат книги, которые «не прошли проверку временем».