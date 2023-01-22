В российских школах внесут изменения в учебную программу по литературе

«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это „Молодая гвардия“ Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же „Горячий снег“ — должны вернуться в школьную программу», — говорит депутат.
Вяткин заявил, что исполнители инициативы в данном вопросе будут опираться на мнение экспертов и родителей учащихся.
Также он добавляет, что произведения, которые «не прошли проверку временем» уберут из школьной программы.
Ранее в России предложили проводить школьные уроки в кинотеатрах.
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