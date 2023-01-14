В России предложили проводить школьные уроки в кинотеатрах

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила Министерству культуры России проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино. В таком случае у фильмов будет соответствующая тематика.

Владельцы кинотеатров считают, что это не только приучит детей ходить в кино, но и поддержит кинотеатры в условиях кризиса.

В то же время фильм «Чебурашка» обогнал «Аватар» в российском прокате и стал самым кассовым в России.