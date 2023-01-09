9 января
﻿
Кино и ТВ

Апельсиновое безумие. Почему фильм «Чебурашка» собрал 3 млрд рублей в прокате — разбор

Российский фильм «Чебурашка» собрал 2,82 млрд рублей всего за шесть дней после выхода на экран. Altapress.ru разбирается, как известная всем история про любителя апельсинов стала такой популярной и почему не все зрители в восторге от фильма.

Фильм "Чебурашка"
Фильм "Чебурашка"
Кинопоиск

Рекорды в кинопрокате

По данным «Бюллетень кинопрокатчика», «Чебурашка» стал шестым отечественным проектом, который покорил рубеж в 2 млрд рублей. Такого упсеха добились немногие ленты, а именно:

  • «Холоп» — 3,069 млрд руб.,
  • «Движение вверх» — 2,969 млрд руб.,
  • Т-34 — 2,274 млрд руб.,
  • Две части франшизы «Последний богатырь»: «Посланник тьмы» — 2,198 млрд руб. и «Корень зла» — 2,049 млрд руб.

Всего же за всю историю российского проката лишь 13 фильмов преодолели планку сборов в 2 млрд рублей.

Фильм &quot;Чебурашка&quot;
Фильм «Чебурашка»
Кинопоиск

Почему фильм стал так популярен?

На это повлияло несколько факторов. Во-первых, лента о любителе апельсинов вышла 1 января 2023 года — в пору новогодних выходных. Это отличное время для совместного похода в кинотеатр с семьей.

Также многих привлек актерский состав. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

А во-вторых, повлиял уход зарубежных блокбастеров с экранов. Многие зрители отмечают, что после этого «смотреть стало нечего». Хотя недавно вышедший фильм «Аватар: Путь воды» нелегально показывают в России.

Фильм &quot;Чебурашка&quot;
Фильм «Чебурашка»
Кинопоиск

Плюсы «Чебурашки»

По данным «Кинопоиска» зрители поставили фильму оценку 7,9 и оставили больше положительных рецензий, чем отрицательных.

Люди с детьми отмечают, что «Чебурашка» — это добрая семейная комедия, «без кривляний и токсичных шуток». Картина наполнена яркими красками, а наивные поступки «ушастика» очаровывают.

Чувство ностальгии тоже сыграло решающую роль. Многие взрослые отправились на фильм, чтобы вновь окунуться в детство и вспомнить сказку Эдуарда Успенского. Пускай привычные персонажи приняли новый, более человеческий облик.

Крокодил Гена в фильме стал садовник Геннадий
Крокодил Гена в фильме стал садовник Геннадий
Кинопоиск

Минусы киноленты про «безымянную игрушку»

Первое, что многим буквально бросилось в глаза — это модель самого Чебурашки. Зрители отмечают, что он кажется неживым и больше похож на «ходячий спецэффект».

Это связано с тем, что создателям фильма пришлось несколько раз менять облик главного героя. После выхода тизера зрители раскритиковали внешний вид Чебурашки и назвали его «откровенно страшным» и «криповым» из-за излишней детализации мордочки. Аниматоры прислушались и сделали зверька более мультяшным.

Вторая же популярная претензия к фильму — неторопливое повествование. Зрителям было скучно смотреть фильм. Они отмечают долгую экспозицию и отсутствие динамики. Сама лента идет 113 минут, то есть почти два часа.

Также некоторые родители пожаловались на «недетский сюжет». В фильме рассуждают на тему о том, «как трудно и сложно быть человеком»:

«Мне лично этот фильм показался не совсем детским. Мы пошли в кино с 7-летней и 4-летней дочками. 4-летней, которая больше всего рвалась в кино, было порой скучновато. Да и не уверена, что вторая дочь поняла всю проблематику», — поделилась в рецензии пользователь Gepardissimo.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость