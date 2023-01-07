7 января
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Кино и ТВ

В каких в барнаульских кинотеатрах покажут «Аватар 2»

В Барнауле «Аватар: Путь воды» покажут в сети «Киномир». Но официально блокбастер в России не вышел.

Фильм "Аватар: путь воды".
Фильм "Аватар: путь воды".
kinopoisk.ru

По расписанию на сайте «Киномира», «Новый Аватар» покажут с 12 января. В прокате фильм будет до 25 января.

«Аватар 2» — первый западный фильм, который покажут в России нелегально. Ранее киносеть не показывала картины без согласия правообладателя.

При этом «Пионер» выпускал в прокат «Тор: Любовь и гром», «Черный Адам», «Черная пантера: Ваканда навеки» и другие голливудские блокбастеры.

Напомним, «Аватар: Путь воды» вышел за рубежом 16 декабря. Через неделю билеты начали продавать в разных регионах России, среди них — Новосибирская область.

По договору, крупные федеральные сети не будут показывать фильм до 12 января. Так освободили место под российские новогодние премьеры, пишет ИА «Амител».

Ранее журналисты altapress.ru рассказали, какими мультфильмами поднимают себе настроение. Об этом — в материале «Приключения Бабы Капы и Доктора Ливси».

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