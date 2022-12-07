Ранее невиданную заботу об отечественных кинопрокатчиках проявили российские киносети, лишившиеся доходов от ухода голливудских студий с нашего рынка. Кинотеатры, которые показывают контент без согласия правообладателей, начнут прокат блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: путь воды» в России после 12 января 2023 года.

«Бюллетень кинопрокатчика» сообщает о «джентльменском соглашении» между крупнейшими кинотеатральными сетями России. По договору, кинотеатры не станут демонстрировать потенциально кассовый «Путь воды» до 12 января, чтобы дать возможность заработать отечественным релизам. Сообщается, что к соглашению присоединились все крупные киносети, а вот с некоторыми региональными «возникли сложности».

Фильм «Аватар: путь воды». kinopoisk.ru

«Таким образом кинотеатры показывают, что они несут ответственность перед российским кинобизнесом. Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено», — заявил один из источников БК.

Показное благородство прокатчиков обусловлено, конечно, не высокими патриотическими целями, а истинным прагматизмом — плотный графиу выхода отечественных да и зарубежных релизов в праздничный период позволяет кинотеатрам заработать без показа фантатического эпика Джеймса Кэмерона.

Фильм «Последний богатырь. Корень зла». kinopoisk.ru

Традиционно новогодние каникулы — самое хлебное время для кинопроката. Все последние успехи отечественных студий были связаны с показом фильмов в праздничныех дни. Так было с «Движением вверх», «Т-34», «Холопом», трилогией «Последний богатырь». Все они сделали многомиллиардные сборы, переписав таблицу кассовых рекордов кинопроката России. Государственные органы оказывали российским релизам протекцию — зарубежные фильмы получали право на прокат либо до каникул либо после. Поэтому главные сливки от «новогодней резни бензопилой» уже давно собирают отечественные кинопроизводители.

Фильм «Чук и Гек. Большое приключение». kinopoisk.ru

В этом году зрители увидят комедию «Ёлки-иголки», мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5», драму «"Бывшие. Happy end» (завершение на большом экране успешного сериала видеосервиса START), фантастику «Мира», семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение», 1 января стартует долгожданный «Чебурашка». Кроме того, с 5 января стартует прокат картины «Операция „Фортуна“: искусство побеждать» Гая Ричи, премьера которого должна была состояться ещё год назад.

Мировой релиз фильма «Аватар: путь воды» состоится 16 декабря 2022 года, но из-за того, что студия Disney приостановила свою деятельность на территории России из-за геополитической ситуации, официального проката не будет. После начала военной спецоперации многие кинотеатры демонстрируют голливудские новинки без согласия правообладателей.