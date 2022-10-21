Приключения Бабы Капы и Доктора Ливси. Какие мультфильмы любят журналисты altapress.ru и при чем здесь хоккей

Журналисты altapress.ru могли бы похвастаться, что смотрят только серьезное кино. Но, нет, мультфильмы мы тоже любим. Какие — рассказываем в еженедельной рубрике. Кстати, находчивая сотрудница нашей редакции уже возомнила себя Бабой Капой из «Лунтика».

Когда надо было встать пораньше, чтобы посмотреть любимый мультик/

О насущной свободе слова

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru:

Восемь лет назад я (свято верующий в идеалы свободы) написал колонку «Любимое слово рабов». Там не очень умело попытался объяснить, насколько важно не загонять свободу слова под ободок унитаза. Не уверен, что из этого что-то вышло) Доказывал я эти аксиомы на примере любимого мультфильма «Бриклберри». Это американский ответ на их же собственные закручивания болтов и гаек. В «Бриклберри» играют: Медведь , попавший в сети педофила;

попавший в сети педофила; Негр , который увлекается старушками;

который увлекается старушками; Огромная лесбиянка;

Начальник Вуди — бывшая порнозвезда и прочие. Создателям мультсериала надоела полит- и прочая корректность. Они решили с помощью смелых (и иногда омерзительных) сюжетов показать проблемы общества, о которых не принято говорить открыто. Им удалось. Сейчас «Бриклберри» особенно актуален. Но, конечно, не для вечернего семейного просмотра.

«Бриклберри». Кинопоиск.

Чтоб мальчишки попадали

Лариса Васильева,

редактор новостей:

Мой любимый советский мультик — «Шайбу! Шайбу!» и его продолжение «Матч-реванш». Его очень часто показывали. Да и сейчас тоже. Хоккейная коробка на улице, новички следят как тренируются профессионалы из «Метеора» — с красными огромными носами, в касках, с фирменными клюшками, ржут как кони над новенькими. Ворота двигают, подножки ставят. Словом, был такой намек на канадцев. Классные болельщики, фигуристы перед матчем. Спортивная атмосфера передана очень точно… Помню хоккейные коробки во дворе, как мальчишки их заливали, а мы песочек на лед под покровом темноты — ну чтоб падали наши кавалеры. Но «кавалеры» перед схватками все чистили метлами. И наши вылазки были напрасными. Зато как мы за наших болели! И ходили в другой двор болеть за наших, в термосах для них был горячий чай… А в мультфильме победила дружба. Очень хотелось бы, чтобы так было и сейчас. Посмотрим. А мультик отличный, веселый.

«Шайбу , шайбу!». Кинопоиск. «Шайбу , шайбу!». Кинопоиск. «Шайбу , шайбу!». Кинопоиск. «Шайбу , шайбу!». Кинопоиск.

От ненависти до любви

Юлия Дильман,

редактор новостей:

Я очень люблю мультфильмы Хаяо Миядзаки. Первое знакомство с ними прошло не очень удачно: я увидела на кассете «Унесенные призраками», когда мне было 6 лет. Жутко испугалась тамошних демонов и забросила злосчастный мультик подальше. Став старше, влюбилась в эти произведения. Мне очень нравятся стиль Миядзаки, анимация, необычные сюжеты и посыл. В его мультфильмах добро всегда побеждает зло (и начинает потом со злом дружить), те, кто ссорился — мирятся, а сломанное — чинят. Ценю, что у него есть мультфильмы для всех возрастов. Я не только сама выросла на них, но и вырастила младшую сестру! Когда ей было 5 лет, начала показывать «Мой сосед Тоторо» и «Рыбка Поньо». Потом — «Ходячий замок». Сейчас ей почти 12, думаю, можно наконец и «Унесенные призраками» показать. Доросла. Самый любимый мой мультфильм — «Ходячий замок Хаула». Люблю его горячо и нежно — за музыку, образы, красивого Хаула и комичную бабушку Софи.

Ходячий замок Хаула Кинопоиск Небесный замок Лапута Кинопоиск Рыбка Поньо на утесе Кинопоиск Рыбка Поньо на утесе Кинопоиск Ходячий замок Хаула Кинопоиск Бабушка Лунтика

Анастасия Бичакова,

СЕО-специалист , поклонница Арнольда ( не Шварценеггера), баба Капа:

Ах, любовь… Хельга грезит Арнольдом. Она насмехается над ним, кидается бумажками, обзывает «репоголовым» и не может признаться в чувствах. При этом в Хельгу влюблен Брейни, а Арнольд страдает по Лайле. Лайла безразлична к Арнольду, но испытывает симпатию к Арни, его брату. Обожаю мультсериал «Эй, Арнольд». Могу смотреть его часами, днями, годами. Ну почти «Санта-Барбара» же! Кстати, «Лунтик» мне тоже нравится. Считаю себя Бабой Капой.

Какие мультики любят журналисты altapress.ru. Кадр из мультсериала «Лунтик». Анна Зайкова , altapress.ru «Эй , Арнольд!» Кадр из мультфильма.

Что за жизнь без пианины

Екатерина Карзова,

корреспондент , опытный пират:

Обожаю советскую анимацию, пересматриваю с наслаждением. Люблю работы Александра Татарского, особенно «Падал прошлогодний снег». Абсурдистский юмор, торжество пластилиновой фантазии и ироничный рассказчик — что еще нужно для идеального мультфильма? Но одной любимой работы мне маловато будет. В фаворитах также — «Арменфильм» с его «Ишь ты, Масленица!».

«Падал прошлогодний снег». Кадр из мультфильма. «Остров сокровищ». Кадр из мультфильма. «Ишь ты , Масленица!». Кадр из мультфильма. «Последняя радуга». Смешарики. Кадр из мультфильма. «Падал прошлогодний снег». Кадр из мультфильма. «Остров сокровищ». Доктор Ливси. Кадр из мультфильма. «Падал прошлогодний снег». Кадр из мультфильма. «Остров сокровищ». Кадр из мультфильма.

На «Островом сокровищ» (с тем самым доктором Ливси) засматривалась еще до того, как это стало мейнстримом. Давид Черкасский создал очень ироничный, интертекстуальный мультфильм, заставляющий балдеть при каждом просмотре. А еще я люблю — О УЖАС — музыкальные вставки «Гротеска». Те самые, которые с «живыми» пиратами. «Шанс» могу напевать даже во сне…

Кроме того, люблю «Смешариков». Серия «Последняя радуга» про выпуск газеты сейчас смешит до колик.

Море слез

Анна Недобиткова,

обозреватель с раненой детской душой:

С мультфильмами у меня с детства не задалось. Помню, как-то перед днем рождения в программе по заявкам (были раньше такие на местном телевидение в Междуреченске) родители заказали для меня «Русалочку». Обрадовавшийся ребенок ждал голливудский мультфильм, где прекрасная героиня с рыбьим хвостом становится человеком и выходит замуж за принца. А показали для меня советский вариант, где русалочка превращается в пену морскую. Слез я в тот день пролила много.

«Русалочка». Кадр из мультфильма.

«Я верю», — сказал Ежик

Надежда Скалон,

обозреватель:

Когда-то любила «Ежика в тумане». Наверно, потому, что, как герои этого мульта, очень любила глазеть на звездное небо. Когда я в 18 лет удрала из Сибири в Туркмению, ложилась спать на улице. Глядела вверх: на юге ночью темно, как у негра в желудке, звезды не по-сибирски яркие, небо бархатное — невозможно от него оторваться, как от костра. Возможно, потому, что самой, как Ежику, приходилось бродить в тумане — было это в ущелье Иол-Дере в Западном Копет-Даге. Фазаны кричат и хлопают крыльями, но их не видно. Сквозь туман просвечивают кусты жасмина, а я спускаюсь по ущелью вниз в окружении запахов и звуков… Может, потому что мои друзья как-то неуловимо похожи были то ли на Ежика, то ли на Медвежонка. Тоже любили поболтать, прихлебывая чаек.

Кадр из мультфильма «Ежик в Тумане». culture.ru

Озорной мыш

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

У меня два любимых мультфильма — «Симпсоны» и «Том и Джерри». Их я смотрела все детство и продолжаю сейчас. «Симпсоны» меня радуют постоянно: они обычно затрагивают интересные и смешные темы. 34 сезона! Я посмотрела не все, но больше всего люблю те, которые сняли еще до моего рождения, когда не существовало новой этики. Снимали все, над чем хотели посмеяться. Еще в свое шоу «Симпсоны» приглашают звезд. Например, недавно позвали мою любимую Билли Айлиш. Авторитетные издания предрекали серии номинацию на «Оскар», но увы. А «Том и Джерри» — мультик, который нужно смотреть на выходных или перед сном. Очень расслабляет. Особенно серии 1940−1950-х, там потрясающие рисовка и атмосфера: кот серенький, пушистенький, усатенький. А Джерри — озорной мыш (или мышь). Помню, брат подарил мне диск с этим мультиком. Вот у меня был марафон: с утреца пораньше и до самой ночи…

«Симпсоны». Кинопоиск. «Симпсоны». Кинопоиск. «Симпсоны». Кинопоиск. «Том и Джерри». Кинопоиск. «Том и Джерри». Кинопоиск. «Том и Джерри». Кинопоиск. «Том и Джерри». Кинопоиск. «Том и Джерри». Кинопоиск.

Со всех ног неслась к видику

Екатерина Кадышева,

редактор новостей:

В моем детстве еще было крутых смартфонов, в которых одним нажатием можно найти любые мульфильмы. Добывать яркие, запоминающиеся истории приходилось в кассетном прокате. В начале 2000-х в Новоалтайске был один крутой магазин. Там на полках стояло множество кассет со всевозможными фильмами и мульфильмами. Мы ходили туда с папой по выходным, и я своими разбегающими маленькими глазенками искала заветную кассету с понравившейся на коробке картинкой. Выбор тогда пал на первые части мульфильма «Шрек». Зеленый великан с причудливыми ушами покорил мое сердце. Со всех ног я бежала к черному, неприметному видику и телевизору с толстым стеклянным экраном. Тогда это был лучший кинотеатр в моей жизни. Моему личному киномеханику в лице папы пришлось о-о-очень много раз перематывать момент, где Шрек для Фионы надувает шарики из змей и лягушек. Бесподобно! Еще я люблю классику — диснеевский мультфильм «101 далматинец» 1961 года. Пятнистая история заставила меня плакать, смеяться, переживать. В общем, я испытала всю гамму эмоций разом. Самой красивой, девчачьей и сказочной историей для меня стал анимационный фильм «Барби и дракон» (2002). Со злой и коварной колдуньей борется прекрасная Рапунцель и ее «свирепый» дракон Пенелопа. Вечная борьба добра и зла, безрассудства и ума.

«Шрек». Кинопоиск. «101 долматинец». Кинопоиск. «Рапунцель». Телеканал «Карусель».

Мультильмы для потомков

Павел Запруднов,

корреспондент:

Я мог бы выделить много мультфильмов — из детства и современных. Немало мультиков веселых, поучительных, ироничных и развлекательных. Но остановлюсь на двух, особенно запавших в душу — «Гравити Фолз» и «Аватар: Легенда об Аанге». Их я посмотрел уже будучи достаточно взрослым, в студенчестве. В них поднимают темы семьи, дружбы, борьба добра со злом. У них отличные сценарии и качественная рисовка. Да, говорить можно много, но я лучше скажу так — просто посмотрите, если еще не видели. Оно того стоит. И я уверен, что эти мультфильмы в будущем буду со своими детьми пересматривать.

«Аватар: Легенда об Аанге» Кинопоиск «Аватар: Легенда об Аанге» Кинопоиск «Аватар: Легенда об Аанге» Кинопоиск «Гравити Фолз» Кинопоиск «Аватар: Легенда об Аанге» Кинопоиск «Гравити Фолз» Кинопоиск «Гравити Фолз» Кинопоиск «Гравити Фолз» Кинопоиск

А вот и голливудская «Русалочка»

Анна Кабанова,

хочет переехать в аквариум , но пока тренируется в бассейне:

В детстве я бесконечно смотрела (и читала «Русалочку»). Точнее, ее версию с хорошим концом от Дисней. Вилкой расчесываться не пробовала. Но, как Ариэль, еле держусь на своих двоих. В последний раз пересматривала этот мультик пару лет назад с братом. Пришла к выводу, что Урсула похожа на завуча из нашей школы. Иными словами, с каждым просмотром открываю для себя что-то новое. Вот, например, непрошенный вывод: не нужно жертвовать собой ради мужчины. Только Ариэль повезло. В этом смысле «классическая» мультверсия Аксенчука 1968 года гораздо поучительнее.

Какдр из мультфильма «Русалочка». film.ru

Недавно altapress.ru сделал подборку культовых мультфильмов, которые захочется пересмотреть.