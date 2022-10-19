19 октября
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Хобби

Ежи-и-ик! Лоша-а-адка! ТОП-8 культовых мультфильмов, которые захочется пересмотреть

  1. «Корпорация монстров»
  2. «Ходячий замок»
  3. «Ежик в тумане»
  4. «Шрек»
  5. «Мой сосед Тоторо»
  6. «Смешарики»
  7. «Король Лев»
  8. «Том и Джерри»

Altapress.ru собрал известные и неподражаемые мультфильмы, которые наверняка поднимут настроение. Можно посмотреть все или выбрать только один, не глядя (так веселее — мы проверили).

1
«Корпорация монстров»

Режиссер: Пит Доктер, 2001.

Мохнатый синий монстр и зеленый циклоп работают в «Корпорации». Вместе с коллегами они получают электричество из криков детей.

В комнаты к малышам здесь заходят через двери. Но в конце рабочего дня одну из них забывают спрятать, и ребенок попадает в мир монстров… Но чьей жизни угрожает опасность?

Кадр из фильма &quot;Корпорация монстров&quot;.
Кадр из фильма «Корпорация монстров».
kinopoisk.ru.
2
«Ходячий замок»

Режиссер: Хаяо Миядзаки, 2004.

Шляпница Софи встречает таинственного волшебника Хаула, которого местные считают похитителем сердец.

Прогулка с ним будет стоить девушке красоты и молодости. Ревнивая ведьма Пустоши превращает ее в старушку. Софи уходит из дома и поселяется в ходячий замок Хаула. Там она наводит порядок, присматривает за огненным демоном Кальцифером и мальчиком Марклом. Чтобы снять заклинание, юная бабушка проходит через множество испытаний.

&quot;Ходячий замок&quot;.
«Ходячий замок».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
3
«Ежик в тумане»

Режиссер: Юрий Норштейн, 1975.

Ежик идет к другу Медвежонку, чтобы попить чай с малиновым вареньем и посмотреть на звезды. На его пути возникают диковинные образы: Филин, Улитка, Летучая мышь, Собака и Лошадь.

Испугавшись, герой второпях попадает в реку. Его спасает таинственный «кто-то».

&quot;Ежик в тумане&quot; (реж. Юрий Норштейн).
«Ежик в тумане» (реж. Юрий Норштейн).
Кадр из мультфильма.
4
«Шрек»

Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001.

Лорд Фаркуад выгоняет из королевства сказочных жителей. Они селятся на болоте, принадлежащем огру Шреку.

Великан страдает от шума и отправляется к Фаркуаду на переговоры. Находчивый правитель обещает вернуть тишину… Но только если Шрек вызволит для него принцессу Фиону, живущую в башне под охраной дракона (вернее — драконихи).

Кстати, в последнюю влюбляется осел — новоиспеченный друг и верный соратник огра. И это не единственное приключение.

&quot;Шрек&quot; (реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон).
«Шрек» (реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон).
Кадр из мультфильма.
5
«Мой сосед Тоторо»

Режиссер: Хаяо Миядзаки, 1988.

Это еще один прелестный мультфильм Миядзаки. По сюжету, отец с дочками переезжают в новый дом, пока мать лежит в больнице.

Одна из девочек замечает лесного духа, который приводит ее к добродушному троллю Тоторо. Последний не бросает новых знакомых: превращается в автобус и доставляет их к маме, чье состояние якобы ухудшилось.

&quot;Мой сосед Тоторо&quot;.
«Мой сосед Тоторо».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
6
«Смешарики»

Режиссер: Денис Чернов, Константин Бирюков и другие, с 2004.

Философский мультсериал о шаровидных животных. У каждого из них — неповторимые черты характера и свои увлечения.

Крош любит морковку, Ежик выращивает кактусы и коллекционирует фантики, Лосяш смотрит в телескоп, Бараш пишет стихи. Нюша обожает платьица и конфеты, Совунья всех лечит и много готовит, Копатыч выращивает огурцы и кабачки, Карыч играет на фортепиано, а Пин — механик и примерный отец робота Биби.

Персонажи олицетворяют человеческие пороки и мечты. Они размышляют о смысле жизни, общаются друг с другом и попадают в разные передряги.

Смешарики
Смешарики
Кинопоиск
Смешарики
Смешарики
Кинопоиск
Смешарики
Смешарики
Кинопоиск
7
«Король Лев»

Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Манкофф, 1994.

У величественного Короля Льва — Муфасы — рождается наследник Симба. Любознательный детеныш становится жертвой интриг завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти.

Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в итоге обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он осознает, что значит быть настоящим Королем.

&quot;Король лев&quot; (реж. Роджер Аллерс, Роб Манкофф).
«Король лев» (реж. Роджер Аллерс, Роб Манкофф).
Кадр из мультфильма.
8
«Том и Джерри»

Режиссеры: Уильям Ханна, Джозеф Барбера, с 1940.

Вальяжный кот Том не может угодить хозяйке и поймать проворного мышонка Джерри, ворующего сыр со стола.

Том постоянно попадает в ловушки Джерри: его нос застревает в мышеловке, хвост опаляется огнем, а еще — у него никогда не получается выспаться. Истощенный и измученный, он подпирает веки зубочистками.

Но иногда враги приходят к взаимопониманию и защищают друг друга.

Кстати, мультфильмы можно сочетать с попкорном или вкусными десертами. Где купить мороженое в Барнауле — в подборке altapress.ru.

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