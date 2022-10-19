Ежи-и-ик! Лоша-а-адка! ТОП-8 культовых мультфильмов, которые захочется пересмотреть

Режиссер: Пит Доктер, 2001.
Мохнатый синий монстр и зеленый циклоп работают в «Корпорации». Вместе с коллегами они получают электричество из криков детей.
В комнаты к малышам здесь заходят через двери. Но в конце рабочего дня одну из них забывают спрятать, и ребенок попадает в мир монстров… Но чьей жизни угрожает опасность?
Режиссер: Хаяо Миядзаки, 2004.
Шляпница Софи встречает таинственного волшебника Хаула, которого местные считают похитителем сердец.
Прогулка с ним будет стоить девушке красоты и молодости. Ревнивая ведьма Пустоши превращает ее в старушку. Софи уходит из дома и поселяется в ходячий замок Хаула. Там она наводит порядок, присматривает за огненным демоном Кальцифером и мальчиком Марклом. Чтобы снять заклинание, юная бабушка проходит через множество испытаний.
Режиссер: Юрий Норштейн, 1975.
Ежик идет к другу Медвежонку, чтобы попить чай с малиновым вареньем и посмотреть на звезды. На его пути возникают диковинные образы: Филин, Улитка, Летучая мышь, Собака и Лошадь.
Испугавшись, герой второпях попадает в реку. Его спасает таинственный «кто-то».
Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001.
Лорд Фаркуад выгоняет из королевства сказочных жителей. Они селятся на болоте, принадлежащем огру Шреку.
Великан страдает от шума и отправляется к Фаркуаду на переговоры. Находчивый правитель обещает вернуть тишину… Но только если Шрек вызволит для него принцессу Фиону, живущую в башне под охраной дракона (вернее — драконихи).
Кстати, в последнюю влюбляется осел — новоиспеченный друг и верный соратник огра. И это не единственное приключение.
Режиссер: Хаяо Миядзаки, 1988.
Это еще один прелестный мультфильм Миядзаки. По сюжету, отец с дочками переезжают в новый дом, пока мать лежит в больнице.
Одна из девочек замечает лесного духа, который приводит ее к добродушному троллю Тоторо. Последний не бросает новых знакомых: превращается в автобус и доставляет их к маме, чье состояние якобы ухудшилось.
Режиссер: Денис Чернов, Константин Бирюков и другие, с 2004.
Философский мультсериал о шаровидных животных. У каждого из них — неповторимые черты характера и свои увлечения.
Крош любит морковку, Ежик выращивает кактусы и коллекционирует фантики, Лосяш смотрит в телескоп, Бараш пишет стихи. Нюша обожает платьица и конфеты, Совунья всех лечит и много готовит, Копатыч выращивает огурцы и кабачки, Карыч играет на фортепиано, а Пин — механик и примерный отец робота Биби.
Персонажи олицетворяют человеческие пороки и мечты. Они размышляют о смысле жизни, общаются друг с другом и попадают в разные передряги.
Режиссеры: Роджер Аллерс, Роб Манкофф, 1994.
У величественного Короля Льва — Муфасы — рождается наследник Симба. Любознательный детеныш становится жертвой интриг завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти.
Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в итоге обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он осознает, что значит быть настоящим Королем.
Режиссеры: Уильям Ханна, Джозеф Барбера, с 1940.
Вальяжный кот Том не может угодить хозяйке и поймать проворного мышонка Джерри, ворующего сыр со стола.
Том постоянно попадает в ловушки Джерри: его нос застревает в мышеловке, хвост опаляется огнем, а еще — у него никогда не получается выспаться. Истощенный и измученный, он подпирает веки зубочистками.
Но иногда враги приходят к взаимопониманию и защищают друг друга.
Кстати, мультфильмы можно сочетать с попкорном или вкусными десертами. Где купить мороженое в Барнауле — в подборке altapress.ru.