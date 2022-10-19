Ежи-и-ик! Лоша-а-адка! ТОП-8 культовых мультфильмов, которые захочется пересмотреть

4

«Шрек»

Режиссеры: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, 2001.

Лорд Фаркуад выгоняет из королевства сказочных жителей. Они селятся на болоте, принадлежащем огру Шреку.

Великан страдает от шума и отправляется к Фаркуаду на переговоры. Находчивый правитель обещает вернуть тишину… Но только если Шрек вызволит для него принцессу Фиону, живущую в башне под охраной дракона (вернее — драконихи).

Кстати, в последнюю влюбляется осел — новоиспеченный друг и верный соратник огра. И это не единственное приключение.