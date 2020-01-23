К «снежным» перекрытиям алтайских дорог добавится ограничение из-за проезда военных

24 января в Алтайском крае дважды перекроют участки трасс, предупредили в Госавтоинспекции. Это связано с плановым проездом военных колонн.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках дорог:

с 5:40 до 8 :40 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — н.п. Сибирский — садоводство «Горизонт»;

с 12:40 до 15:40 «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — н.п. Озерки — а/д Новокраюшкино-Первомайское — н.п. Новокраюшкино».

Также напомним, что 24 января в Алтайском крае ожидается снег, местами сильный, гололед и метели. Усиление ветра до 18−23 м/с, местами до 27 м/с.

Для всех видов транспорта ограничено движение шести трассах.

Батурово — Киприно — Юдиха с км 0+000 по 40+000.

Алейск — Петропавловское — Смоленское , от Алейска до с. Краснодарское;

от Алейска до с. Краснодарское; Алейск-Чарышское , вся трасса;

вся трасса; А-322 — Горняк — Староалейское , от Горняка до с. Староалейское.

от Горняка до с. Староалейское. Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан , от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;

от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан; Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области , от Змеиногорска до Рубцовска;

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности.