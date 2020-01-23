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23 января -3°C

К «снежным» перекрытиям алтайских дорог добавится ограничение из-за проезда военных

24 января в Алтайском крае дважды перекроют участки трасс, предупредили в Госавтоинспекции. Это связано с плановым проездом военных колонн.

Метель на трассе "Бийск - Барнаул".
Метель на трассе "Бийск - Барнаул".
vk.com/barneos22

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках дорог:

  • с 5:40 до 8 :40 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — н.п. Сибирский — садоводство «Горизонт»;
  • с 12:40 до 15:40 «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — н.п. Озерки — а/д Новокраюшкино-Первомайское — н.п. Новокраюшкино».

Также напомним, что 24 января в Алтайском крае ожидается снег, местами сильный, гололед и метели. Усиление ветра до 18−23 м/с, местами до 27 м/с.

Для всех видов транспорта ограничено движение шести трассах.

  • Батурово — Киприно — Юдиха с км 0+000 по 40+000.
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Краснодарское;
  • Алейск-Чарышское, вся трасса;
  • А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское.
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности.

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