К «снежным» перекрытиям алтайских дорог добавится ограничение из-за проезда военных

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках дорог:
- с 5:40 до 8 :40 на автодороге «н.п. Новокраюшкино — а/д Новокраюшкино-Первомайское — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Озерки — н.п. Сибирский — садоводство «Горизонт»;
- с 12:40 до 15:40 «садоводство «Горизонт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — н.п. Озерки — а/д Новокраюшкино-Первомайское — н.п. Новокраюшкино».
Также напомним, что 24 января в Алтайском крае ожидается снег, местами сильный, гололед и метели. Усиление ветра до 18−23 м/с, местами до 27 м/с.
Для всех видов транспорта ограничено движение шести трассах.
- Батурово — Киприно — Юдиха с км 0+000 по 40+000.
- Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Краснодарское;
- Алейск-Чарышское, вся трасса;
- А-322 — Горняк — Староалейское, от Горняка до с. Староалейское.
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до гр. Республики Казахстан;
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности.