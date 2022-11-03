Cadillac Escalade называют «настоящим американским» внедорожником. У него кузов красивого коричневого цвета и вместительный салон. В нем могут спокойно уместиться семь человек за счет дополнительного ряда сидений.
К тому же салон привлекает оформлением. Он отделан светло-коричневой кожей, а панель украшена деревом. Дополнительно в крыше есть люк с электроприводом, а на подголовниках передних сидений — телевизоры.
По словам владельца, у Cadillac Escalade идеальное состояние. Все 85 тыс. км он ездил на нем очень бережно.
У автомобиля максимальная комплектация. Есть выдвижные пороги, вентиляция, а также подогрев и массаж сидений.
К автомобилю продавец предлагает два комплекта шин на дисках.
У Cadillac Escalade бензиновый двигатель на 6,2 л, автоматическая коробка передач и 409 лошадиных сил.