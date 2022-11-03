Cadillac Escalade 2016 года выпуска продают за 4,8 млн рублей в Барнауле. На данный момент это самый дорогой автомобиль этой марки в Алтайском крае. Объявление размещено на Drom.ru.

Cadillac Escalade, 2016 года выпуска за 5 млн рублей

Cadillac Escalade называют «настоящим американским» внедорожником. У него кузов красивого коричневого цвета и вместительный салон. В нем могут спокойно уместиться семь человек за счет дополнительного ряда сидений.

К тому же салон привлекает оформлением. Он отделан светло-коричневой кожей, а панель украшена деревом. Дополнительно в крыше есть люк с электроприводом, а на подголовниках передних сидений — телевизоры.

По словам владельца, у Cadillac Escalade идеальное состояние. Все 85 тыс. км он ездил на нем очень бережно.

У автомобиля максимальная комплектация. Есть выдвижные пороги, вентиляция, а также подогрев и массаж сидений.

К автомобилю продавец предлагает два комплекта шин на дисках.

У Cadillac Escalade бензиновый двигатель на 6,2 л, автоматическая коробка передач и 409 лошадиных сил.