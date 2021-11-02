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Автоновости

Как подготовить автомобиль к зиме. Рекомендации ГИБДД

Морозы и низкие температуры «штурмуют» регионы России. В ГИБДД рассказали, как подготовить машину к зимним холодам. Спойлер: одной лишь заменой шин не обойдется.

Автомобиль, руль.
Автомобиль, руль.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1
Что важно, кроме замены резины?

Водителям рекомендуют тщательно проверять техническое состояние автомобилей, ссылается на Госавтоинспекцию РБК.

Прежде всего, нужно:

  • заменить жидкость стеклоочистителя (незамерзайку при этом советуют покупать только в сертифицированных пунктах продажи);
  • осмотреть зимние покрышки. Если на них есть повреждения, то лучше ими не пользоваться и купить новые шины.
Автомобиль под снегом.
Автомобиль под снегом.
Михаил Хаустов
2
Что еще сказали в ведомстве?

В ГИБДД напомнили, что особенно осторожными должны быть владельцы авто с задним приводом: «Пользователям автомобилей с задним приводом необходимо быть более аккуратными при совершении маневров и вхождении в повороты, а также помнить, что резкие перестроения на зимней дороге, могут привести к неуправляемым заносам и, как следствие, аварийным ситуациям на дороге».

Ранее altapress.ru рассказал, как выбрать автомобильную резину на холода.

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