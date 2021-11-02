Как подготовить автомобиль к зиме. Рекомендации ГИБДД

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Что еще сказали в ведомстве?

В ГИБДД напомнили, что особенно осторожными должны быть владельцы авто с задним приводом: «Пользователям автомобилей с задним приводом необходимо быть более аккуратными при совершении маневров и вхождении в повороты, а также помнить, что резкие перестроения на зимней дороге, могут привести к неуправляемым заносам и, как следствие, аварийным ситуациям на дороге».