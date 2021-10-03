Когда и как лучше всего «переобуть» машину

Различий, определяющих сезонное назначение резины, два:
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Тип протектора. На летних покрышках желобки расположены так, чтобы под колеса не попадали грязь и вода. На зимних — чтобы автомобиль не скользил по трассе и не застревал в снегу.
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Состав технической смеси. Летняя резина мягкая и устойчивая к износу в жару. Зимняя сделана из эластичного материала, который не «дубеет» при понижении температуры.
Для водителей, которые не успевают за погодой, есть всесезонная резина. Она надежна в погоду −5…+25 градусов.
Кроме всесезонной, можно выделить 2 типа резины на холода:
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Фрикционная. Это покрышки с глубокими протекторами, но без шипов. Они могут быть европейскими — подходящими для более теплой зимы, и скандинавскими — обеспечивающими сцепление с заледенелой трассой.
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Шипованная. В этой разновидности на контакт с льдом работают шипы, которые защищают машину и в бездорожье.
Эксперты советуют «переобувать» автомобиль заранее. До наступления суровых холодов.
В правилах дорожного движения не прописано, когда менять резину. А вот в Техническом регламенте Таможенного союза упоминается: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)… В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий, не укомплектованных зимними шинами…»