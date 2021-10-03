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Автоновости

Когда и как лучше всего «переобуть» машину

Осень в Алтайском крае в этом году достаточно холодная. Не за горами и гололед. Тем, кто уже задумывается поменять резину, рассказываем, как и когда это лучше сделать.

Диск, колесо.
Диск, колесо.
altapress.ru
1
Чем зимние шины отличаются от летних?

Различий, определяющих сезонное назначение резины, два:

  • Тип протектора. На летних покрышках желобки расположены так, чтобы под колеса не попадали грязь и вода. На зимних — чтобы автомобиль не скользил по трассе и не застревал в снегу.

Знак &quot;Шипы&quot;
Знак «Шипы»
altapress.ru

  • Состав технической смеси. Летняя резина мягкая и устойчивая к износу в жару. Зимняя сделана из эластичного материала, который не «дубеет» при понижении температуры.

2
Существует ли универсальный вариант шин?

Для водителей, которые не успевают за погодой, есть всесезонная резина. Она надежна в погоду −5…+25 градусов.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
3
Какой бывает зимняя резина?

Кроме всесезонной, можно выделить 2 типа резины на холода:

  • Фрикционная. Это покрышки с глубокими протекторами, но без шипов. Они могут быть европейскими — подходящими для более теплой зимы, и скандинавскими — обеспечивающими сцепление с заледенелой трассой.

Зима, автомобиль.
Зима, автомобиль.
СС0

  • Шипованная. В этой разновидности на контакт с льдом работают шипы, которые защищают машину и в бездорожье.

4
Когда менять шины?

Эксперты советуют «переобувать» автомобиль заранее. До наступления суровых холодов.

Автомобиль зимой.
Автомобиль зимой.
Михаил Хаустов

В правилах дорожного движения не прописано, когда менять резину. А вот в Техническом регламенте Таможенного союза упоминается: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)… В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий, не укомплектованных зимними шинами…»

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