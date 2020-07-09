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Как после бомбежки. Барнаулец показал гигантские ямы на дороге

Барнаулец запечатлел на видео «убитый» дворовой проезд на ул. Попова, 96. Ролик он выложил в группе Barnaul22.

"Убитый" двор в Барнауле.
"Убитый" двор в Барнауле.
Скриншот видео Barnaul22

Комментаторы пишут, что дорогу разрушили большегрузы во время строительства дома поблизости.

«Давно такого не видела. Даже в спальном районе на окраине уже ровные дороги», — удивляются комментаторы.

Некоторые увидели плюсы: «Зато по двору лихачи не гоняют».

Ранее сообщалось, что более 850 млн рублей будет потрачено на благоустройство городов и сел края. в Барнауле планируется провести благоустройство 81 двора и двух общественных территорий на сумму более 250 млн рублей.

В большей степени повезло Индустриальному району, где будет модернизировано 28 объектов.

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