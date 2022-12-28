28 декабря
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Автоновости

Как проехать перекресток на Попова с новыми светофорами, рассказали в барнаульской ГАИ

Барнаульцы попросили Госавтоинспекцию разъяснить правила проезда пересечения улиц Попова и Антона Петрова, где недавно поставили светофоры.

Светофор.
Светофор.
barnaul.org.

Водителям необходимо руководствоваться п.п. 13.7. ПДД РФ «Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка».

Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора", но соблюдая требования п.п. 13.1. ПДД РФ «При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает».

Также некоторые барнаульцы предложили сделать кольцо на этом перекрестке.

«Из-за сложной конфигурации пересечения ул. Антона Петрова — ул. Попова наиболее оптимальным способом повышения безопасности дорожного движения на данном участке является введение светофорного регулирования», — ответила на это администрация Барнаула.

Ранее светофоры на трех перекрестках отключили в Барнауле.

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