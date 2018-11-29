Как сэкономить на проезде в Барнауле: гид по проездным

Более гибкая система тарифных планов позволит смягчить повышение цен для барнаульцев, заявил замглавы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка. Разбираемся в новой линейке тарифных планов для транспортных карт, благодаря которым можно сократить траты на проезд.

Краткое содержание

Почему есть смысл купить транспортную карту

С нового года цены на проезд за наличные в трамваях и троллейбусах вырастут на 4 рубля (до 23 рублей), в больших автобусах на 3 рубля (до 23 рублей), и в маршрутках на 5 рублей (до 25 рублей).

Раньше пользователи транспортных карт получали скидку в 1 рубль при расчете по транспортной карте. Это не сильно мотивировало граждан переходить на безналичные расчеты: картами пользовались всего 6% не имеющих льгот пассажиров (вместе с пенсионерами, которых перевели полностью, доля пользователей карт составляет 24%).

С нового года условия по транспортным картам станут привлекательнее. С их помощью можно экономить до 3 рублей за одну поездку. Вячеслав Химочка рассчитывает, что постепенно доля пассажиров с картами увеличится до 85−90%.

Транспортная карта. altapress.ru

Тарифы для большинства граждан

Электронный кошелек По нему стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах составит 21 рубль. Карту можно пополнить в любое время и на любую сумму до 14 тыс. рублей. Деньги на карте не сгорают.

Гражданский проездной Платим 1100 рублей и ездим в горэлектротранспорте без ограничений в течение месяца. В автобусах не действует.

Единый проездной на 20 поездок Действует в автобусах и горэлектротранспорте. Стоимость — 400 рублей. Таким образом стоимость одной поездки составит 20 рублей. Использовать их нужно за 60 дней — после этого они сгорят. Как только все поездки закончатся, можно будет пополнить карту и снова ездить со скидкой в 3 рубля.

Единый проездной на 42 поездки Действует в автобусах и горэлектротранспорте. Стоимость — 840 рублей. Поездки также нужно за 60 дней.

Тарифы для пенсионеров

Все пенсионеры, которые хотят ездить по льготной цене, уже перешли на транспортные карты. Сейчас они пополняют их на 430 рублей и месяц ездят безлимитно. С января 2019 года такой тариф будет стоить 600 рублей.

Пенсионеры, желающие сэкономить, могут приобрести месячный проездной на 45 поездок за 450 рублей (10 рублей одна поездка). Но действует он только в черте города: на пригородных маршрутах можно ездить только с безлимитной картой. Власти со ссылкой на МУП «Центртранс» сообщили, что пригородными направлениями пользуются только 5% пассажиров, а 45 поездок — оптимальное значение, как следует из статистики.

Тарифы для других льготников

Проездной для школьников. За 450 рублей учащиеся получают возможность безлимитно ездить на трамваях и троллейбусах. Для школьников из малоимущих семей установили цену в 300 рублей.

Проездной для студентов. Условия аналогичные, но стоимость — 550 рублей. При этом больше не будет льгот для малоимущих студентов.

Где купить транспортную карту и как ее пополнить

Чтобы начать пользоваться системой электронных проездных, нужно приобрести транспортную карту. Она стоит 100 рублей. Карты продают в 25 газетных киосках в разных районах города, следует из информации на сайте МУП «Центртранс». Точное их расположение можно посмотреть на карте.

Пополнить баланс карты можно как в этих же киосках, так и в банкоматах Сбербанка. Директор «Центртранса» Юлия Дорохова сообщила, что сейчас предприятие тестирует сервис, позволяющий пополнять транспортные карты онлайн. Функция станет общедоступной до конца 2018 года, сказала она.

В Барнауле адаптировали десятки банкоматов для пополнения баланса транспортных карт. altapress.ru

Если карта есть , но нужно сменить тариф

С 15 декабря можно будет пополнить карты на январь по новым тарифам. Если пассажир хочет поменять тариф, это следует сделать после 1 января, рекомендуют в «Центртрансе». Иначе неиспользованные поездки на декабрь сгорят.

С нового года перестанет действовать тариф «Проездной на автобус» с 50 поездками на месяц. Им пользуются около 1% пассажиров. Им нужно будет выбрать новый тариф. Для этого нужно обратиться с картой в любую точку продаж.

Можно ли экономить на проезде в маршрутках

Пока нет. Но в планах администрации сделать дифференцированные тарифы и для малых автобусов, но — позже. Вячеслав Химочка объяснил это тем, что власти не хотят запутывать граждан. Когда все привыкнут к новой тарифной линейке, скидки введут и на маршрутки.

Тем временем маршрутки также стали подключать к системе электронных проездных. Предпринимателям, которые готовы пойти на это, дают больше баллов на конкурсах при розыгрыше маршрутов. Уже сейчас рассчитаться транспортной картой с тарифом «Электронный кошелек» можно на малых автобусах маршрутов № 120 и № 54. Скоро к системе подключат маршрут № 18, сообщил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин.