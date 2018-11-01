Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
257

Как шофера назовете. Страховщики составили рейтинг имен, чаще всего попадающих в автоаварии

Какие имена виновников автомобильных аварий чаще всего фигурируют в соответствующих документах, этим озадачились исследователи из института риска компании «АльфаСтрахование». Для этого с помощью инструментария big data им пришлось изучить более 180 тысяч страховых случаев с клиентами по ОСАГО, произошедших за несколько последних лет.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Самые «аварийные» мужские имена

По данным исследования, на первом месте среди мужчин виновниками авария становятся водители, которых зовут Александрами. Это 8,77% от всех исследованных случаев. На втором месте идут Сергеи — их 7,65%, Алексеи — 4,78%, Владимиры — 4,44% и Андреи (4,32%).

Также в десятке Дмитрии — 4,16%, Евгении — 3,16%, Николаи — 2,79%, Михаилы — 2,22% и Юрии — 2,03%.

Самые «аварийные» женские имена

В первую пятерку самых «аварийных» женских имен попали Елены — 7,68%, Ольги — 6,26%, Татьяны — 5,95%, Натальи — 5,81% и Ирины — 5,61%.

Во вторую пятерку попали Юлии с 4,56%, Светланы с 4,43%, Екатерины с 4,2%, Анны с 4,06% и Анастасия 3,1%.

Комментарий

Яна Марчук,
ведущий эксперт отдела развития управления методологии страховых выплат «АльфаСтрахование»:

Первая пятерка мужских и женских «аварийных» имен состоит из популярных имен поколения 25−40-летних. Много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26−28 лет, 32−34 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка