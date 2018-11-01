Как шофера назовете. Страховщики составили рейтинг имен, чаще всего попадающих в автоаварии

Самые «аварийные» мужские имена
По данным исследования, на первом месте среди мужчин виновниками авария становятся водители, которых зовут Александрами. Это 8,77% от всех исследованных случаев. На втором месте идут Сергеи — их 7,65%, Алексеи — 4,78%, Владимиры — 4,44% и Андреи (4,32%).
Также в десятке Дмитрии — 4,16%, Евгении — 3,16%, Николаи — 2,79%, Михаилы — 2,22% и Юрии — 2,03%.
Самые «аварийные» женские имена
В первую пятерку самых «аварийных» женских имен попали Елены — 7,68%, Ольги — 6,26%, Татьяны — 5,95%, Натальи — 5,81% и Ирины — 5,61%.
Во вторую пятерку попали Юлии с 4,56%, Светланы с 4,43%, Екатерины с 4,2%, Анны с 4,06% и Анастасия 3,1%.
Комментарий
Яна Марчук,
ведущий эксперт отдела развития управления методологии страховых выплат «АльфаСтрахование»:
Первая пятерка мужских и женских «аварийных» имен состоит из популярных имен поколения 25−40-летних. Много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26−28 лет, 32−34 лет.