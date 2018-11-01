Как шофера назовете. Страховщики составили рейтинг имен, чаще всего попадающих в автоаварии

Какие имена виновников автомобильных аварий чаще всего фигурируют в соответствующих документах, этим озадачились исследователи из института риска компании «АльфаСтрахование». Для этого с помощью инструментария big data им пришлось изучить более 180 тысяч страховых случаев с клиентами по ОСАГО, произошедших за несколько последних лет.