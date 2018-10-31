Раздолбайство: эксперты высказались, почему в России тонут суда и падают ракеты

Аварии в космической и оборонно-промышленной сфере России, увы, стали едва ли не обыденным явлением. Только стали забывать неудачный пуск «Союза» — как пришлось столкнуться с затоплением уникальной плавучей платформы ПЛ-50 в Мурманске, где нештатно спускали на воду злополучный авианосец «Адмирал Кузнецов».

Главные причины того, что ракеты падают, а суда тонут, — непрофессионализм руководства, утечка мозгов и «раздолбайство». Во всяком случае, так считают эксперты, пишет «Росбалт».

Необходимо перевооружение

Павел Фельгенгауэр,

военный обозреватель:

Наши военные, наш оборонно-промышенный комплекс, наша космическая индустрия используют технологии 1970-х, а в некоторых случаях даже 1960-х годов, и оборудование, которое было сделано в те годы. При этом специалистов, которые в то время получили образование и начали работать, уже практически не осталось, либо это семидесятилетние старики. Нет нового поколения, которое могло бы обращаться с такой техникой — это не современное оборудование, где надо знать программы и на кнопки нажимать.

Во всем мире от такой техники и технологий уже отказались, а «у нас получился разрыв», уверен обозреватель.

«О кадровых проблемах постоянно говорят на всех совещаниях. Необходимо технологическое перевооружение, но решения все нет. Вот и оказались в тупиковой ситуации, когда ракеты падают, корабли тонут, потому что кто-то что-то не так сделал», — резюмировал Павел Фельгенгауэр.

Картинки и «дизель-шоу»

Никита Исаев,

директор Института актуальной экономики:

Одна картинка — это момент, когда мы демонстрируем «калибры», летящие из Каспия и поражающие цели на Ближнем Востоке. Эта картинка нам стоила 10 млрд рублей за один пуск, зато обеспечила соответствующее повышение уровня доверия общества к власти. А «Адмирал Кузнецов» — это другая картинка, отражающая реальность и являющаяся символом нашей обороноспособности. «Дизель-шоу» в Средиземном море, когда были утоплены два самолета, дополнилось нынешней аварией в рамках ремонта на 40 млрд рублей.

По мнению Исаева, это соответствующая демонстрация, и говорить здесь о случайности уже нельзя.

Эксперт уверен, что это результат шапкозакидательской политики, и в первую очередь, — <главы Роскосмоса> Дмитрия Рогозина, заявившего в момент прихода на должность вице-премьера, что «вы не узнаете промышленности через три года».

«И выхода из сегодняшней ситуации я не вижу в нынешней системе координат — вне зависимости от количества бюджетных ассигнований, которые будут идти в военно-промышленный комплекс, безусловно, требующий, в первую очередь, технологической модернизации», — заявил Исаев.

Системный порок

Анатолий Баранов,

публицист , главный редактор «ФОРУМ.мск»:

Было происшествие на заводе «Звездочка», когда загорелась обшивка на атомной подводной лодке, на борту которой находилось оружие… «Обшивку космического корабля просверлили»… Сейчас авария произошла с «Адмиралом Кузнецовым»… Надо быть совсем уж благодушным идиотом, чтобы сказать, что это все — не системное явление, а случайность. Конечно, в любом производстве бывают аварии, но когда это имеет такую частую повторяемость, то это уже надо рассматривать как системный порок.

Ссылки на «секретность»" в таких авариях на самом деле призваны прикрыть обычное «раздолбайство», уверен эксперт.

«Вот это главный порок: полная тотальная безответственность любого руководителя за практически любые последствия его деятельности. И в истории с Дмитрием Рогозиным мы видели, как он много лет просидел на должности вице-премьера, а когда его все-таки сняли, то еще и направили руководить „Роскосмосом“ с расширением полномочий», — подытожил Баранов.

ЧП

Ночью 30 октября плавучий док (ПД) затонул при выходе из него во время нештатной ситуации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск).

Четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести.

Во время инцидента упали два башенных крана. Тем не менее, авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на воду, сообщают в соцсетях сотрудники Центра судоремонта «Звездочка». Погружение прошло в нерасчетном режиме.

«Адмирал Кузнецов» в результате падения крана получил повреждения борта выше ватерлинии.