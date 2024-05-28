Как в Барнауле прошел дружеский ужин с Автоцентром АНТ

Автоцентр АНТ 21 мая провел дружеский ужин для партнеров и постоянных клиентов. Во время события был презентован новый кроссовер бизнес-класса JAECOO J8, а сам вечер прошел в приятной атмосфере непринужденного общения.

«На высшем уровне»

Гости вечера очень тепло отозвались о событии.

Алексей Куреленок,

основатель и руководитель крупнейшего интернет-сообщества на Алтае «Barnaul 22»:

В ресторане «Живые души», где проходил дружеский ужин от Автоцентра АНТ, была очень уютная, теплая атмосфера. Собралось очень много известных людей Барнаула. Порадовала вкусная кухня, особенно понравились блюда, приготовленные шеф-поваром ресторана. Плюс было очень много подарков, которыми мы на следующий день с удовольствием позавтракали.

Алексей Куреленок (справа). Фото: Семен Рогожников.

Роман Зорин,

директор филиала «ВТБ Лизинг» в Алтайском крае и Республики Алтай:

Событие, проведенное нашими ключевыми партнерами, было организовано на высшем уровне. Автоцентр АНТ смог уместить в один вечер и презентацию флагманского, супер современного автомобиля, и неформальное общение друзей, коллег и партнеров. В современном ритме работы у нас совсем не остается времени на живое общение. Поэтому хочется сказать слова благодарности нашим дорогим партнерам за такую возможность!

Алексей Чемоданов,

генеральный директор «Титов Арена»:

Это было крутое, презентабельное мероприятие. Здорово, что придумали такой формат вечера и объединили тем самым гостей. Вдобавок презентовали новый, стильный, мощный автомобиль.

Алексей Болотин. Фото: Семен Рогожников.

Алексей Болотин,

директор компании «СоюзАгро»:

Дружеский ужин и презентация нового премиального кроссовера JAECOO J8 прошли в прекрасном ресторане в кругу друзей — иначе сказать не могу. Вечер удивил во всех отношениях! Удалось познакомиться с новыми людьми, насладиться работой неповторимых ведущих. Мы с Автоцентром АНТ сотрудничаем более 12 лет, и практически все бренды и модели протестировали в разных условиях. Как результат — долгосрочное сотрудничество. Хочется сказать спасибо за индивидуальный подход по каждому вопросу, начиная от выбора автомобиля и заканчивая сервисом! Надеюсь, новая веха в истории Автоцентра АНТ благоприятно отразится во всех аспектах сотрудничества с новыми брендами. Жму руку и благодарю всех за необычную презентацию!

Автоцентр АНТ провел дружеский ужин в ресторане «Живые души» для партнеров и постоянных клиентов. Фото: Семен Рогожников.

Одна из самых ожидаемых новинок

Впечатлениям от презентации легко поверить, ведь флагманский кроссовер JAECOO J8 — одна из самых ожидаемых новинок на отечественном авторынке. Автомобиль обладает стильным и лаконичным дизайном: светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, большая панорамная крыша, оборудованная люком, 20-ти дюймовые литые диски из алюминия — все это про JAECOO J8 (ДжейкУ Джей восемь).

Сиденья и рулевое колесо покрыты кожей Наппа приятного светлого цвета. Потолок автомобиля отделан лаконичным черным бархатом. Приборная панель оснащена современным дисплеем.

JAECOO J8 оснащен интеллектуальным полным приводом, который сам примет правильное решение, где бы ни проезжал автомобиль — грязь, рыхлый песок, мокрый асфальт или коварный лед. Всего режимов вождения семь: «Стандартный», «Спортивный», «Песок», «Грязь», «Снег», «Бездорожье» и «Эко».

Разгоняться до 100 км/ч JAECOO J8 способен за 8,5 секунд. Машина оснащена бензиновым турбомотором рабочим объемом 2 литра, 249 л.с.

Стартовая цена кроссовера от 3 999 000 руб.

«Ценю за качество»

Юрий Пургин,

генеральный директор издательского дома «Алтапресс»:

Вечер, организованный Автоцентром АНТ, прошел в приятной, непринужденной атмосфере. Понравилась изысканная кухня от шеф-повара «Живых душ».

Александр Бушланов,

генеральный директор компании «Алтай-Ойл»:

Хочется поблагодарить за приглашение на ужин, посвященный презентации нового, премиального автомобиля JAECOO J8. Вечер очень понравился: замечательная ведущая, живая музыка — все выше всяких похвал. Автомобиль заинтересовал, приедем знакомиться с ним ближе. А вообще я давно знаю компанию Автоцентр АНТ и ценю качество обслуживания, которое всегда остается на высоком уровне.

Александр Бушланов (справа). Фото: Семен Рогожников.

Марина Чематкина,

директор барнаульского филиала компании «Балтийский лизинг»:

Мне невероятно понравилась атмосфера вечера. Группа компаний Автоцентр АНТ, как всегда, приятно радует тонким вкусом и изысканностью проводимых мероприятий. Получилось идеальное сочетание презентации нового автомобиля и неформального общения.

Дмитрий Ильиных,

региональный руководитель «Росбанк Авто»:

Приятно было провести вечер, словно в компании друзей, вдобавок поужинав очень вкусной кухней. В общем, организация очень понравилась, как и презентация автомобиля JAECOO J8.

Все для комфорта

У JAECOO J8 вместительный багажник, есть 10 подушек безопасности и более 20 систем ADAS*, которые обеспечивают максимальный комфорт в поездке.

В дополнение к обычному круиз-контролю автомобиль может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, помогать сориентироваться в пробках, а также среагирует на критическую ситуацию, если до других автомобилей или пешеходов останется критическое расстояние или если автомобиль отклонится с полосы движения.

Для комфорта водителя и переднего пассажира в сиденья встроена массажная система с пятью режимами. Кроме того, JAECOO J8 оснащен аудиосистемой Sony с 14 динамиками по всему автомобилю — они есть даже в подголовнике у водителя, что обеспечивает наиболее объемный звук. Кнопки переключения треков и громкости, кстати, расположены прямо на руле.

Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников. Новый флагманский кроссовер JAECOO J8. Фото: Семен Рогожников.

Проверить все достоинства кроссовера JAECOO J8 и пройти тест-драйв можно лично в официальном дилерском центре JAECOO Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249 д. , с ТЦ «Москва»Только до 31 мая при покупке люксового кроссовера JAECOO J8 Автоцентр АНТ дарит пакет премиальных сервисных услуг.



* ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — интеллектуальные системы помощи водителям автомобилей.

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