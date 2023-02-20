Как в роскошной гостиной. Элегантный Kia K8 продают за 4 млн рублей в Барнауле

Kia K8 2022 года выпуска продают за 4 млн рублей в Барнауле. Создатели автомобиля уверяют, что автомобиль хорош как снаружи, так и внутри. Объявление размещено на Drom.ru.

Kia K8 2022 года выпуска за 4 млн рублей

Kia K8 — это современный среднеразмерный седан бизнес-класса, выпускаемый Южной Кореей. Создатели старались сделать его дизайн лаконичным и элегантным — кузов выкрашен в белоснежный цвет, включая решетку радиатора.

Салон сделали максимально комфортным, чтобы, по словам продавцов, водитель и пассажиры чувствовали себя, как в роскошной гостиной первого класса. Салон отделан белой кожей, сиденья водителя и пассажира — с подогревом и продвинутой эргономикой.

На передней панели установлен панорамный дисплей. Он включает два 12-дюймовых экрана цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы. Продавцы уверяют, что поставили одну из лучших систем производства Meridian Audio.

У Kia K8 бензиновый двигатель на 3,5 л, автоматическая коробка передач и 300 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 7 секунд. В смешанном цикле автомобиль расходует 8,7 л.