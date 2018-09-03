Как в центре Барнаула ограничат движение ко Дню города

Движение ограничат:
- на проспекте Социалистическом, от улицы Молодежной до Мерзликина, с 19 часов 8 сентября до 6 утра до 10 сентября,
- на четной стороне проспекта Ленина, от улицы Чеглецова до Петра Сухова, с 19 до 22:30 часов 9 сентября,
- на улице Георгия Исакова, от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны Островского, с 18 до 23 часов 9 сентября,
Кроме того, закроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» на улице Чайковского, 21 с 8 часов до 22:30 9 сентября.
Также изменятся схемы движения некоторых автобусов. Их можно посмотреть здесь.
Напомним, в 2018 году День города в Барнауле пройдет 9 сентября. Его совместят с днем выборов губернатора.
Из программы Дня города впервые за много лет исключили все традиционные дневные события и массовые гуляния на центральных площадях, чтобы не отвлекать горожан от избирательного процесса.