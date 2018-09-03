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4 сентября
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Как в центре Барнаула ограничат движение ко Дню города

Из-за праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в центре Барнаула с 8,9 и 10 сентября перекроют участки дорог, сообщает официальный сайт города.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС.
22.мвд.рф

Движение ограничат:

  • на проспекте Социалистическом, от улицы Молодежной до Мерзликина, с 19 часов 8 сентября до 6 утра до 10 сентября,
  • на четной стороне проспекта Ленина, от улицы Чеглецова до Петра Сухова, с 19 до 22:30 часов 9 сентября,
  • на улице Георгия Исакова, от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны Островского, с 18 до 23 часов 9 сентября,

Кроме того, закроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» на улице Чайковского, 21 с 8 часов до 22:30 9 сентября.

Также изменятся схемы движения некоторых автобусов. Их можно посмотреть здесь.

Напомним, в 2018 году День города в Барнауле пройдет 9 сентября. Его совместят с днем выборов губернатора.

Из программы Дня города впервые за много лет исключили все традиционные дневные события и массовые гуляния на центральных площадях, чтобы не отвлекать горожан от избирательного процесса.

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