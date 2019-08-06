Жители Алтайского края отсуживают сотни тысяч за помятые деревьями авто

Как уже сообщал altapress.ru, в ночь с 4 на 5 августа в Барнауле несколько автомобилей повредили упавшие деревья. Явление это нередкое, и суды Алтайского края вынесли десятки решений в пользу автовладельцев, требовавших возместить затраты на ремонт. Altapress.ru рассказывает, как судятся и почему иногда проигрывают.

Краткое содержание

История 1. Иск к управляющей компании

Владелец Toyota Corolla из Барнаула припарковал свой автомобиль во дворе дома. Когда сработала сигнализация, он увидел, что на машину упала большая ветка тополя.

По расчетам эксперта, восстановительный ремонт стоил 121 тыс. рублей. И владелец машины потребовал эту сумму в суде от управляющей компании «Столица», которая обслуживает дом. Логика была такая: чья территория — тот и отвечает за деревья. За придомовую территорию отвечает УК.

Почему УК возражала

Представитель управляющей компании, однако, утверждал, что УК не виновата — ветка упала из-за сильного порыва ветра. И это подтверждают справки МЧС России по Барнаулу и Росгидромета. Управляющая компания не обязана нести ответственность за форс-мажорные обстоятельства.

Кроме того, в компании считали, что автовладелец сам допустил грубую неосторожность. Ведь он поставил машину под деревом, несмотря на штормовой характер погоды. То есть сам не принял мер по сохранению своего имущества.

22 августа в Барнауле дерево упало на машину «Инцидент Барнаул»

Что решил суд

Однако свидетели заявили, что устно обращались в УК с просьбами спилить деревья и убрать сухие ветки. Сердцевина упавшей ветки была как раз сухой.

Они сказали, что свободных мест для парковки в дворе не было — все ставили свои машины под деревьями. И в день, когда ветка упала на Toyota, штормового предупреждения не было.

Суд констатировал, что скорость ветра составляла 24 метра в секунду. Но такой ветер не считается ураганным (более 33 метров в секунду). Значит, ситуация не была чрезвычайной, а обстоятельства — форс-мажорными и непреодолимыми.

К тому же контроль за санитарным состоянием придомовой территории — дело управляющей компании. В итоге судья удовлетворил требования автовладельца, и УК «Столица» обязана выплатить ему 121 тыс. рублей. Алтайский краевой суд утвердил это решение.

Дерево упало на машину в Рубцовске rubtsovsk.info/

История 2. Иск к администрации города

Еще одно такое событие произошло в Рубцовске. В мае 2018 года из-за сильного порыва ветра на автомобиль Honda Accord упала ветка. Владелец иномарки заказал экспертам оценку восстановительного ремонта и предъявил эту сумму администрации Рубцовска (сумма не указана).

Почему администрация возражала

В мэрии полагали, что в происшествии нет ее вины — ветка упала из-за сильного шквалистого ветра. Доказательств того, что дерево было сухим и аварийным, а мэрия вовремя его не вырубила, автовладелец не представил.

Что решил суд

Никто на суде не отрицал, что ветер в тот день был сильный. Однако сам этот факт не свидетельствует о том, что ветка упала на дерево именно из-за него, полагал суд. А доказательств, что вред автомобилю причинен в результате непреодолимой силы, мэрия не представила.

Между тем, за организацию благоустройства и озеленения территории города отвечает администрация. И она обязана была вовремя выявить растущие на городских участках деревья, представляющие угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. Но не сделала этого — по крайней мере, акт осмотра деревьев она не предъявила.

В итоге оплатить ремонт Honda придется городскому бюджету. Алтайский краевой суд утвердил это решение.

На машину упало дерево. Лидия Соколова

История 3. Проигранный иск

Другая история произошла с владельцем Toyota Probox, припарковавшим ее на территории, за которую несла ответственность управляющая компания «ДЕЗ № 1 Ленинского района».

На автомобиль тоже упало дерево. И он тоже попытался взыскать с УК стоимость восстановительного ремонта (153 тыс. рублей, по данным экспертизы), а также компенсировать ему затраты на оплату экспертизы, госпошлины и услуг юриста. Но судебный процесс с УК автовладелец проиграл.

Почему УК возражала

В «ДЕЗ № 1» пояснили, что МЧС оповестило всех о том, что ожидаются дожди, ливни, грозы, град, что ветер усилится до 18−23 метров в секунду, а при грозах и до 25 метров в секунду. Стало быть, дерево упало не по вине управляющей компании, а из-за сильного ветра.

Более того, представитель «ДЕЗ № 1» подтвердил документами, что осмотр растущих во дворе деревьев проведен. И упавшее дерево не имело признаков аварийности и сухости. Значит, нельзя и винить управляющую компанию в том, что она вовремя не срубила плохое дерево.

Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. www.instagram.com/asyahamyrzina

Что решил суд

Метеорологические аргументы управляющей компании суд счел убедительными. Он сделал вывод, что падение дерева произошло из-за сильного ветра, вины «ДЕЗ № 1» в этом нет.

Кроме того, на суде выяснилось, что автовладелец неправильно припарковался. Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края. Парковаться на газоне запрещено.

Между тем фотографии места происшествия четко показывают: автомобиль стоял на газоне и не на правой стороне дороги на обочине. Машины, припаркованные по правилам, от падения дерева не пострадали. Получилось, что сам водитель проявил неосторожность.

В итоге суд не нашел оснований удовлетворять требования владельца Toyota. Алтайский краевой суд тоже утвердил это решение.