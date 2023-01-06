Какие алтайские дороги все еще закрыты для движения транспорта

На данный момент движение в Алтайском крае ограничено на следующих участках:
- 'К-09' (от Курьинского района до границы с Казахстаном);
- 'К-03' (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
- 'К-18' (от н.п. Ново-Калманка до н.п. Чарышское — территория Усть-Калманского и Чарышского районов).
По информации Алтайавтодора, открыты для всех видов транспорта дороги регионального значения:
- 'К-12' (от с. Солоновка до с. Медведевка, протяженность 39 км) в границах Смоленского, Солонешенского и Петропавловского районов и 'К-26' (в границах Локтевского и Третьяковского районов).
Напомним, три трассы в Алтайском крае перекрыли из-за плохой погоды.
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