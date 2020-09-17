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Автоновости

Какие дороги перекроют в День города в Барнауле

Для празднования Дня города в Барнауле перекроют несколько участков улиц в центре и спальных районах, изменятся маршруты автобусов, предупредили в мэрии.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

В субботу, 19 сентября, с 9:00 до 20:30 перекроют площадь Сахарова.

Поэтапно будут закрывать для проезда пр. Ленина:

  • четная и нечетная стороны пр. Ленина в границах пр. Строителей и ул. Партизанской — с 9:00 до 13:00;
  • нечетная сторона пр. Ленина от ул. Молодежной до Димитрова — с 13:00 до 21:00.

Для проведения авиашоу и фейерверка с 15:00 до 21:30 участки улиц и проездов в районе нового моста:

  • четная и нечетная стороны пр. Ленина от ул. Ползунова до площади им. Баварина;
  • автомобильная дорога, ведущая от пр. Ленина до ул. Мамонтова;
  • автомобильная дорога, ведущая от ул. Максима Горького до площади им. Баварина;
  • правоповоротный съезд с Нового моста к пл. им. Баварина;
  • правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от ул. Мамонтова к Новому мосту, к пл. им. Баварина.

Также участки дорог перекроют у мест проведения праздничных мероприятий на районных площадках и в пригороде.

  • 18 сентября с 16:00 до 18:00 движение будет закрыто на проезде по адресу: ул. Водников, 11 в Затоне, а с 19.00 до 21.00 — на проезде от ул. Новосибирской до дома № 16в по ул. Новосибирской в микрорайоне Новосиликатном.
  • 19 сентября с 8.00 до 20.00 будут закрыты подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21). С 12.00 до 20.00 перекроют участок улицы Георгия Исакова от четной стороны ул. Островского до ее нечетной стороны.

Карта

Работа транспорта

На время перекрытия автобусы будут объезжать закрытые участки по соседним улицам.

Троллейбусы № 1, 7 будет доезжать только до пл. Победы.

После салюта автобусы и троллейбусы будут ждать вдоль по пр. Ленина, в районе площади им. Баварина, а также на ЛДП «Спартак-2» и пл.Спартака.

Будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на пр. Социалистическом, в районе пл. Свободы, на пр‑кте Красноармейском, в районе пл.Спартака.

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